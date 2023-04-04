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Dünya

Hollanda’da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Hollanda’nın Lahey kenti yakınlarındaki Voorschoten kasabasında bir yolcu treni, raylar üzerindeki iş makinasına çarparak raydan çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.

10:34 . 4/04/2023 Salı
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Hollanda’da yolcu treni raydan çıktı.

Hollanda’da yolcu treni raydan çıktı.

Hollanda güne tren kazası haberi ile uyandı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.


Yaralılardan 19’unun durumlarının ağır olduğu açıklandı. Ağır yaralılar, travma helikopteri ve ambulanslarla Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hafif yaralılar ise, kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Hollanda Demiryolları’ndan (NS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Leiden kentinden Lahey’e giden yolcu treni, sabah saat 03:25 sıralarında raylarda bulunan tekerli bir inşaat vincine çarptı.


Demiryolları ekiplerinin, gece yarısı kaza mahallindeki raylarda çalışma yaptıkları belirtildi. Kaza sonucu trendeki 4 vagondan ikisi raydan çıktı.


En arka vagonda başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Hollanda medyasına konuşan bir görgü tanığına göre, raylardaki vince önce bir yük treni, ardından da bir yolcu treni çarptı.


Demiryolları bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Hollanda makamları, kaza nedeniyle çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öğleden sonra saat 16:00’ya kadar Leiden-Lahey arasındaki tren seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Hollanda'nın tarihindeki en büyük Tren Kazası 8 Ocak 1962'de meydana gelmiş, iki yolcu treninin Utrecht kenti yakınlarındaki Harmelen'de çarpışması sonucu 93 kişi ölmüş, 52 kişi de yaralanmıştı.


Daha önce son olarak 2012 ve 2016 yıllarındaki tren kazalarında birer kişi hayatını kaybetmişti.



Hollanda'da polis eylem yapan çevrecilere sert müdahalede bulundu
Hollanda'da polis eylem yapan çevrecilere sert müdahalede bulundu

Hollanda'da polis, idari başkent Lahey'de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan iklim aktivistlerine tazyikli su ile müdahale etti. "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı grubun organizasyonuyla toplanan yaklaşık 3 bin kişi, şehrin girişi olan A12’nin son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu. Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi. Ellerinde “Ağaç ek, fosili durdur”, “B gezegeni yok” yazılı pankart taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı. Eylemin yapıldığı yerin gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği uyarısını yapan polis, protestonun başlamasından 5 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı. Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı. Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki duvara ve sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler polis tarafından aşağıya indirildi. Polis, kendilerini ağaca baylayan bazı eylemcileri de demir kesme makineleriyle ağaçtan ayırdı. Extinction Rebellion grubu Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 683 kişinin gözaltına alındığını paylaştı. Yerel medyada çıkan haberde ise gözaltına alınan göstericilerin bulunduğu iki otobüsün çarpıştığı belirtildi. Otobüsün camlarının kırıldığı ifade edilen haberde yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını 5 kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 28 Ocak tarihinde aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yüzlerce kişi göz altına alınmıştı.


#Hollanda
#Lahey
#Voorschoten
#Tren
1 saat önce
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