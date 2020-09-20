Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hollandadan "çevreci tabut" buluşu Üç yıl içinde toprağa karışıyor
AVRUPA

Hollanda'dan "çevreci tabut" buluşu: Üç yıl içinde toprağa karışıyor

Hollanda'da "çevreci tabut" olarak bilinen ve mantardan üretilen tabutlar vücudun daha hızlı çürüyerek toprağa karışmasını sağlıyor. 'Mantar tabut', vücudun iki ila 3 yıl içinde toprak olmasını sağlıyor. Normal tahtadan yapılan bir tabutta bu süreç 10 yıldan fazla süre alabiliyor. Aynı çürüme durumu tabut için de geçerli. Tabutun özellikle verniklenmiş ve metal kısımlarının toprağa karışması bazen 10 yıldan fazla bir süre alabilirken, Bob Hendrik "çevreci" tabutta bu sürenin sadece bir ay olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi Diğer
Tabutlar mantardan üretiliyor.
Tabutlar mantardan üretiliyor.

Hollanda'da mantardan üretilen 'çevreci tabutlar' ilgi görüyor. "Yaşayan tabut" olarak adlandırılan bu kutuların içindeki miselyum adlı mantar vücudun çok daha hızlı çürüyerek toprağa karışmasını sağlıyor.

Euronews'te yer alan habere göre 'Yaşayan tabut'un mucidi araştırmacı Bob Hendrik, doğadaki en büyük geri dönüşümcülerin mantarlar olduğunu belirtiyor ve böylece insan vücudundaki çevreye zararlı toksinlerin mantarlar tarafından emilerek toprağa karışmasının engellendiğine dikkat çekiyor.

3 YIL İÇİNDE TOPRAK OLUYOR

'Mantar tabut', vücudun iki ila 3 yıl içinde toprak olmasını sağlıyor. Normal tahtadan yapılan bir tabutta bu süreç 10 yıldan fazla süre alabiliyor.

Aynı çürüme durumu tabut için de geçerli. Tabutun özellikle verniklenmiş ve metal kısımlarının toprağa karışması bazen 10 yıldan fazla bir süre alabilirken, Bob Hendrik "çevreci" tabutta bu sürenin sadece bir ay olduğunu belirtiyor.

MİSELYUM MANTARI KULLANILIYOR

Bu tabutların normallerinden tek farkı ise rengi. Bu 'canlı' kutular barındırdıkları miselyum mantarı nedeniyle ahşap yerine beyaz renk alıyor. İç kısmındaki küf yatağının üzerine ise vefat eden kişinin bedeni yerleştiriliyor. Tabutun tüm kısımlarının miselyumdan olması da fiyatının düşmesini sağlıyor. Mantar tabutlar bin 500 euroya satışa sunulmuş durumda.

Ancak bir tabut yapmak için bolca miselyuma ihtiyaç var. Miselyum ormanlarda yosun tabakalarının köklerinde bulunuyor. Çıkarıldıktan sonra talaşla karıştırılarak hazırlanan harç tabut kalıbına dökülüyor. Bir hafta sonra karışım katılaşarak tabut biçiminde canlı bir organizmaya dönüşüyor.

Abone Ol Google News
Milattan önce yapılmış

Milattan önce yapılmış

Görenleri hayrete düşürüyor.
Görünce şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​
31 milyonu aştı

31 milyonu aştı

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu.
'Mavi' dolunay gerçekleşecek

'Mavi' dolunay gerçekleşecek

NASA açıkladı: Nadir görülüyor.
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor

​Çivisiz cami 200 yıldır dimdik ayakta.
Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

​Her gün bin kişinin öldüğü ülkede plajlar dolu...
80 hektar kül oldu

80 hektar kül oldu

Küle dönen alan havadan görüntülendi.
Resmen <br>Premier Lig'de

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.