Hollanda'dan Ukrayna'ya destek: 25,7 milyon dolar ayıracak

Sputnik'e göre Hoekstra, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ve NATO Genel Sekreteri Jens ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini savaş gıda tayınları, ilk yardım çantaları, ambulanslar, yakıt kamyonları ve insansız hava aracı bozucularla desteklemek için toplamda 25 milyon avro katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoekstra ayrıca ülkenin Ukrayna'yı insani yardım ve sorumlulukla desteklemeye devam edeceğini ve Hollanda'nın NATO'nun Ukrayna güven fonuna 20 milyon avroluk ek katkıda bulunacağını söyledi.

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