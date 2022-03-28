Hollandalı enerji danışmanı: Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor​

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken yoğun yaptırım altındaki Rusya’nın doğal gazının yüzde 41’ini satın alan Avrupa Birliği liderleri, son açıklamalarında ‘bağımsız enerji’ arayışında olduklarını açıkladı. Enerji Risk Danışmanlık Firması VEROCY kurucusu, Kıdemli Jeopolitik ve Ülke Riski Danışmanı Dr. Cyril Widdershoven, dünyanın karşı karşıya olduğu Doğal Gaz ve petrol krizini değerlendirdi. Dr. Widdershoven, Avrupa Birliği’nin hedefinde Doğu Akdeniz doğal gazı olduğunu vurgulayarak Rusya kaynaklı petrol krizine ise “Küresel ekonomi, petrol fiyatlarından daha güçlüdür” dedi.

Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz asla olamaz

Dr. Cyril Widdershoven, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir doğal gaz veya petrol çıkarma çalışması için en uygun lojistiğe ve altyapıya sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak ülkelerin bu konuda farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini belirtti.

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Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji çalışmasının gerçekçi ve pahalı olacağını ifade eden Widdershoven “Doğu Akdeniz enerji merkezi coğrafyaya bağlı. Tükiye, pazar ve tedarikçi arasında bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’nın ortasındasınız. İşte bu yüzden büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var” dedi.

'Dünya Türkiye'yi konuşuyor'

Türkiye’nin mevcut durumunun bugünlerde çok önemli olduğunu belirten Hollandalı enerji danışmanı Widdershoven “Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor. İnsanlar yol kat ederek Ankara’ya geliyor” dedi. Widdershoven, Hollanda’nın Türkiye’de büyük hacimli yatırımları olduğunu ve güçlü bir Türk ekonomisinden en büyük faydayı Hollanda’nın göreceğini ifade etti.

Anlaşmazlıklar kenara bırakılmalı

Büyük anlaşmazlıkların birlikte çalışmaya engel olmayacağını ifade eden Widdershoven, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan en büyük zararın Hollanda’nın gördüğünü ancak konu birlikte çalışmaya gelince çalışmaya iki ülkenin bunu başarabildiğini ve fayda sağladığını vurgulayarak “Benim anneannemin 3 oğlu savaşta öldü, buna rağmen Avrupa Birliği’nde Almanya’ya karşı çıkmadı, iki ülkenin birlikte çalışmasına karşı çıkmadı. Ben Almanya sınırına çok yakın oturuyorum, çocuklarım gezerken sınırın nerede olduğunu bile bilmiyor” dedi.

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Ruble yerine Euro veya Dolar kullanılacak

Kuzey Akım 2 boru hattının Ukrayna Rusya Savaşı’ndan dolayı 2 yıl daha aktif olamayacağını belirten Widdershoven, ‘Ruble’ ile enerji satmanın Rusya’nın sürdüreceği bir durum olmadığını ve neticede Euro ve Dolar’la satmaya başlayacağını ifade etti. Kovid-19’u atlatan küresel ekonominin petrol fiyatlarından daha güçlü olduğunu belirten Widdershoven, yıl sonuna kadar ham petrol fiyatının varil başına fiyat öngörüsünde buldu.

Savaşın şu andaki durumuyla devam etmesi halinde yıl sonunda bir varil petrol fiyatının 132 dolar ile 150 dolar arasında olacağını, Rusya’nın kaybetmesi halinde veya bir kimyasal saldırı durumunda enerji yaptırımların devreye gireceğini ve varil başına petrol fiyatının 150-175 dolar arasında olacağını belirtti. Savaşın bitmesi halinde varil başına petrol fiyatının 100 ila 120 dolar arasında olacağını belirten Widdershoven salgın sonrası herkesin dışarı çıkmasıyla petrol fiyatlarının da yükseldiğini vurguladı.

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