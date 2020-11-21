Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı: Dünyanın gündemine oturdu

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci AB Savunma Bakanları'nın çevrimiçi video toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya kolayca katılım sağladı.

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"Toplantımıza dışarıdan müdahale var" dedi

Toplantının ortasında ekranlarında bir anda Verlaan'ı görünce şoke olan bakanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Toplantıda yer alan AB yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan'ı ekranda görünce 'Sen kimsin?' diye sorarken toplantıdaki bakanlara 'Toplantımıza dışarıdan müdahale var' uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi.

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Borrel "Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?" diye sordu

Daniel Verlaan ise 'Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim, hemen aranızdan ayrılacağım' derken Borrell gazeteciye 'Nasılsın? Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?' diye sordu. Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Borrell'e teşekkür ederek toplantıdan ayrılan Hollandalı gazeteci daha sonra yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle de paylaştı.

nieuws: ik kreeg toegang tot een geheim online overleg tussen de Europese ministers van Defensie van de 27 landen.



Minister Bijleveld deelde een foto van de meeting met een deel van de pincode, die met een paar pogingen kon worden geraden.https://t.co/sSOOMWPIHK pic.twitter.com/NLO3SpBsPb REKLAM November 20, 2020

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