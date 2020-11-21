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Dünya Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Dünyanın gündemine oturdu
AVRUPA

Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı: Dünyanın gündemine oturdu

Avrupa Birliği Savunma Bakan’larının Zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantıya sızan gazetecinin ortaya çıkardığı güvenlik açığı olay yarattı. Durumu Twitter’dan da paylaşan Hollandalı gazeteci Daniel Verlaan'ın ortaya çıkardığı gizli toplantı apar topar iptal edilirken, bu tür üst düzey çevrimiçi toplantıların güvenliği tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı.
​Hollandalı gazeteci, AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı.

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci AB Savunma Bakanları'nın çevrimiçi video toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti. Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya kolayca katılım sağladı.

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"Toplantımıza dışarıdan müdahale var" dedi

Toplantının ortasında ekranlarında bir anda Verlaan'ı görünce şoke olan bakanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Toplantıda yer alan AB yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan'ı ekranda görünce 'Sen kimsin?' diye sorarken toplantıdaki bakanlara 'Toplantımıza dışarıdan müdahale var' uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi.

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Borrel "Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?" diye sordu

Daniel Verlaan ise 'Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim, hemen aranızdan ayrılacağım' derken Borrell gazeteciye 'Nasılsın? Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?' diye sordu. Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Borrell'e teşekkür ederek toplantıdan ayrılan Hollandalı gazeteci daha sonra yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle de paylaştı.

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  • Zoom toplantı kodunun yansımasını Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in ekranında gördüğünü ve birkaç denemeden sonra kolayca toplantıya katıldığını anlatan gazetecinin bu paylaşımıyla birlikte Ank Bijleveld'in Tweet'inin silindiği de dikkatlerden kaçmadı.
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