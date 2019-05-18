Hollandalı Vekil :Filistinliler kendi ülkelerinde bayraklarını açamıyor

İsrail güçlerince bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Türk kökenli Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarının 1980'li yıllarda Güney Afrika'daki apartheid rejimi uygulamalarına benzediğini söyledi.

Kuzu, Filistinlilerin her yıl 15 Mayıs'ta andıkları Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılında Filistinlilere destek vermek amacıyla Kudüs'e geldiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak için gittiği sırada İsrail güçlerinin kendisi ve beraberindeki üç kişiyi yaklaşık bir saat boyunca alıkoyduğunu anlatan Kuzu, uzun süre güneşin altında bekletildiklerini, pasaportlarına ve telefonlarına el konulduğu, hakarete uğradıklarını, bir saatlik sürenin ardından da serbest bırakıldıklarını dile getirdi.

Bazı yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların İsrail için "bölgenin tek demokratik ülkesi" ifadesini kullandığını hatırlatan Kuzu, "Demokrasinin temel değerlerinden bir tanesi fikir özgürlüğüdür. Biz de o fikir özgürlüğünün olmadığını kendimiz yaşayarak gördük." dedi.

Kuzu, Filistin'de yaşanan haksızlığın had safhada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"1980'li yıllarda Güney Afrika'da apartheidden bahsediliyordu. Ve o yıllarda Güney Afrika'da yaşananlar şu anda burada (Filistin'de) yaşanıyor. Otobandan gidiyorsunuz, yolun bir tarafında İsrail mahalleleri var, diğer tarafında Filistin mahalleleri. Ve aradaki farkı bariz şekilde görebiliyorsunuz. Bu durum gerçekten içler acısı."

OYNAT 00:49 Milletvekili Tunahan Kuzu Mescid'i Aksa önünde gözaltına alındı Hollanda DENK Partisi lideri ve milletvekili Tunahan Kuzu, Mescid'i Aksa önünde Filistin bayrağı taşıdığı için İsrail güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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"Güney Afrika'daki eski apartheid rejiminin uygulamaları bugün Filistin'de yaşanıyor"

Sabah gözaltına alındığı sırada Filistin bayrağı taşıdığını hatırlatan Kuzu, buradaki amacının Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kendi topraklarında kendi bayraklarını taşıyıp taşıyamadıklarını gözleriyle görmek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

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"Kendi ülkenizde kendi bayrağınızı açamıyorsunuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu konuda Batı dünyasının ve milletvekili olduğum Hollanda'nın daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve inşallah bu vesileyle bu bilinçlenme bir nebze de olsa gerçekleşmiştir diye uyumuyorum."

Filistin'in içinde bulunduğu durumu basından takip ettiğini ancak buraya gelip Filistinlilerin yaşadıklarını onlardan dinlemenin ve kendi gözleriyle görmenin daha farklı olduğunu dile getiren Kuzu, imkanı olan herkesi Kudüs'ü ziyaret etmeye davet etti.

Denk Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzu'nun bu sabah elinde Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'ya giderken İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te gözaltına alındığı belirtilmişti. Kuzu ve beraberindekiler daha sonra İsrail güçlerince serbest bırakılmıştı.