Dünya Hong Kong çıkmazı Çin askerleri stadyumda zırhlı araçlar sınırda
ASYA

​Hong Kong çıkmazı: Çin askerleri stadyumda zırhlı araçlar sınırda

Hong Kong çıkmazı: Çin askerleri stadyumda zırhlı araçlar sınırda

Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışmalar sürerken gerilimi tırmandıracak bir adım geldi. Çin ordusu, Hong Kong sınırına 7 kilometre uzaklıktaki bir stadyumda toplandığı bildirildi. Çin hükümeti, stadyumda toplanan askerler ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Haber Merkezi Diğer AA
Çin ordusu, stadyuma tanklarını yığdı.
Çin ordusu, stadyuma tanklarını yığdı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösterilerine devam eden protestocular ile polis arasında geçtiğimiz günlerde yine çatışma çıkmıştı.

BM, Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkanı Trump da olaylar ile ilgili olarak sükünet çağrısında bulunmuştu.

Stadyumda Çin ordusuna ait zırhlı araçlar bulunmakta.

Ancak bugün geçen son dakika haberi gerilimin artacağının sinyallerini verdi.

  • Uluslararası haber ajansı AFP'nin yayınladığı görüntülerde, Çin ordusuna mensup çok sayıda askerin Hong Kong sınırına 7 km uzaklıktaki bir stadyumda toplandığı görülüyor.

Protestolar devam ediyor.

Devletin resmi kanallarından yayınlanan bir videoda da orduya ait çok sayıda zırhlı aracın sınır bölgesine yakın nokta olan Shenzen kentine doğru ilerlediği görülüyor.

Stadyumda toplanan askerler.

Çin hükümeti ise stadyumda toplanan askerler ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Anlaşma gereğince Çin ordusunun, Hong Kong'un bölge işlerine karışmaması gerekiyor ancak yerel yetkililerin talebi üzerine müdahale etme hakkı bulunuyor.

Polis ve göstericiler arasında çatışmalar sürüyor.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

  • Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

  • Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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