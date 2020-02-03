Dünya Hong Kongda koronavirüs endişesi Çin ile sınır geçiş noktaları kapatılıyor
ASYA

Hong Kong'da koronavirüs endişesi: Çin ile sınır geçiş noktaları kapatılıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için gece yarısından itibaren ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hong Kong, Çin ana karası ile çoğu sınır geçiş noktalarını kapatıyor.
Hong Kong, Çin ana karası ile çoğu sınır geçiş noktalarını kapatıyor.

Lam yaptığı açıklamada, yalnızca Hong Kong ile Şıncın kenti arasındaki sınır geçiş noktası ile Hong Kong-Cuhay-Makau Köprüsü'nün açık kalacağını belirtti.

Carrie Lam, Hong Kong vatandaşlarına, salgınla mücadelede "birlik olmaları" çağrısında bulundu.

  • Hong Kong yayın kuruluşu RTHK'de, Hong Kong Havalimanı'nın da açık kalacağı belirtildi.

Lam, pek çok Hong Konglu için seyahat etmenin "gerçek ve meşru" bir ihtiyaç olması dolayısıyla ana karayla sınırların tamamen kapatılamayacağının altını çizdi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle, Hong Kong'da daha önce ana kara ile hızlı tren ve vapur seferleri askıya alınmıştı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 15 kişide, yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Sağlık çalışanları greve gitti

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitti.

  • BBC'nin haberine göre, yeni kurulan bir sendika olan Hastane İdaresi Çalışanları Birliği (HAEA) Başkanı Winnie Yu, basına yaptığı açıklamada, "Sınır tam olarak kapatılmazsa, salgınla mücadele etmek için yeterince insan gücü, koruyucu ekipman veya izolasyon odası olmayacak." dedi.

RTHK'ye göre, sağlık çalışanlarının sabah saatlerinden itibaren sendikaya kayıt yaptırmak için kamu hastanelerinin önünde uzun kuyruklar halinde beklediği ve greve katıldığı görüldü.

  • Sendika başkanı Yu, yerel saatle 10.30 itibarıyla greve binden fazla kişinin katıldığını ve öğleden sonra bu sayının artmasını beklediğini söyledi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin ana karası ile sınır geçiş noktalarının kapatılması yönünde alınan karara ilişkin açıklamasında, söz konusu kararın sağlık çalışanlarının bu yöndeki talebiyle ilgisi bulunmadığını, virüsün yayılmasına engel olmak için alınan bir önlem olduğunu ifade etti.

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Dünya Sağlık Örgütü, "uluslararası acil durum" ilan etmişti

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205’e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

  • Virüs nedeniyle Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçmiş ve yetkililer, yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, 30 Ocak'ta, yaptığı toplantıdan sonra Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüssalgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

  • DSÖ, cuma günü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeyle sınırların kapatılmasının insanları yasa dışı yollardan Çin'e girmeye itebileceği ve bunun sonucunda salgının daha da yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

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