Dünya Hong Kongda protestolara yol açan yasa tasarısı geri geçildi
ASYA

Hong Kong'da protestolara yol açan yasa tasarısı geri geçildi

Özel İdare Bölgesi Yönetimi, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını resmen geri çekti. Hong Kong yönetimi, yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Haber Merkezi AA
Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee.
Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee.

Çin'in Hong Kong Özerk İdare Bölgesi'nde haziran ayından bu yana büyük çaplı kitle protestolarına yol açan suçluların iadesi yasa tasarısı geri çekildi.

  • Hong Kong Hükümeti Güvenlik Bakanı John Lee, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını resmen geri çektiklerini duyurdu.

Hong Kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı
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Hong Kong'da eylemciler mancınıkla polise kiremit fırlattı
Hong Kong'da devam eden protestolarda eylemciler bambudan mancınık inşa ettiler. Yine bambudan kurdukları barikatın arkasına koydukları bambu mancınık ile polise kiremit attılar.

Lee, Yasama Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Tasarının resmen geri çekildiğini bildiriyorum" ifadesini kullandı.

Muhalefetin Hong Kong'un özerk yönetim yapısını bozacağı ve bağımsız yargı sisteminin Çin'in güdümüne girmesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarı, kentte yaz başından bu yana devam eden kitle protestolarının fitilini ateşlemişti.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor
DÜNYA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Tayvan ile Hong Kong arasında suçluların iadesi anlaşması yapılamıyor

Öte yandan Tayvan'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Chan Tong-kai adlı sanık, Hong Kong'da kara para aklamasından yargılandığı davada aldığı 18 aylık hapis cezasının bitmesinin ardından serbest bırakıldı.

Hong Kong polisi ve göstericilerin sopalı kavgası kamerada
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Hong Kong polisi ve göstericilerin sopalı kavgası kamerada
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor. Polis haftalardır süren protestoya müdahale etti. Göstericiler ile polisin birbirlerine sopalarla vurduğu anlar böyle görüntülendi.
Sanık Chan, yaptığı açıklamada, cinayet suçundan arandığı Tayvan'a teslim olmak istediğini belirtti.

Hong Kong'un bağlı olduğu Çin, Tayvan'ın egemenliğini tanımadığı için, Tayvan ile Hong Kong arasında suçluların iadesi anlaşması yapılamıyor.

Hong Kong'ta geri adım
DÜNYA
Hong Kong'ta geri adım

Tasarı ve protestolar

Hong Kong yönetimi, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Hong Kong'da tarihin en ilginç 'anti-emperyalist' protestosu
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Hong Kong'da tarihin en ilginç 'anti-emperyalist' protestosu
Amerikan marşı okuyorlar, İngiliz bayrağı açıyorlar, Çin bayraklarını yakıyorlar.. Hong Kong'da tarihin en ilginç anti-emperyalist protestosu devam ediyor
  • Yasa görüşülürken Meclis'te yoğun tartışmalar yaşanmış, haziran ayından itibaren Hong Kong sokaklarında büyük çaplı kitle protestoları düzenlenmeye başlamıştı.

Protestoların ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine Lam, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise 4 Eylül'de tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.

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Hong Kong yönetimi: Yasa tasarısı öldü
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