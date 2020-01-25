Dünya Hong Kongda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en yüksek alarm durumuna geçildi
ASYA

Hong Kong’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en yüksek alarm durumuna geçildi

Hong Kong'da okulların eğitime başlama tarihi ertelendi. Vuhan'dan Hong Kong'a giden tüm uçuşlar ve tren seferleri süresiz olarak askıya alındı. Vuhan'da ihtiyaca binaen bin 500 yataklı bir hastane daha inşa edilecek. Kente bin 230 sağlık personeli daha gönderiliyor. Vuhan'da trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Ülke genelinde yeni koronavirüsten etkilenen kişi sayısı bin 356'ya çıktı.

Haber Merkezi AA
Yeni bir koronavirüs şüphesi olan bir hasta, hastaneye naklediyor.
Yeni bir koronavirüs şüphesi olan bir hasta, hastaneye naklediyor.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Vuhan’da ortaya çıkarak ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle en yüksek alarm durumu ilan edilirken, Vuhan'a yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacağı bildirildi.

  • “South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yeni koronavirüs salgını nedeniyle yerel hükümetin acil durum uygulamalarını en yüksek alarm seviyesine çıkardığını açıkladı.

Lam, mevcut durum çerçevesinde 3 Şubat’ta eğitime başlayacak kentteki kreş, ilkokul, ortaokul ve liselerin 17 Şubat’a kadar tatil edildiğini ve kentte 7-8 Şubat’ta düzenlenecek “Standard Chartered Hong Kong” maratonunun iptal edildiğini belirtti.

Koronavirüsü tedavisi için 6 günde bin yataklı hastane yapılacak
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Koronavirüsü tedavisi için 6 günde bin yataklı hastane yapılacak
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

Bununla birlikte koronavirüs salgını altındaki Vuhan’dan Hong Kong’a tüm uçuşlar ve tren seferlerinin virüsün kontrol altına alınması için kesintisiz olarak durdurulduğunu kaydeden Lam, Makau Özel İdari Bölgesi ile Şıncın kentine giden yolcuların ateşini ölçmeyi umduklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden iptal edildiği duyurulan ve 8-9 Şubat’ta yapılacak maratona 70 bin civarında kişi katılmak için başvurmuştu. Maratonun organizatörü, katılımcılara iptalden dolayı, ödedikleri ücretlerin iade edileceğini duyurdu.

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Vuhan’da ikinci hastane inşa edilecek

Çin basınına düşen haberlere göre Vuhan’da son günlerde hızla artan salgın nedeniyle mevcut hastanelerin ve doktorların sayısının yeterli gelmemesi üzerine kente yeni hastane ve doktor takviyesi yapılacak.

Bu kapsamda dün kente bin yataklı bir hastane inşa edileceği açıklamasının ardından bugün de enfekte hastaların kabul edileceği bin 500 yataklı ikinci bir hastane inşa edileceği duyuruldu. Hastanenin inşasının iki hafta içinde bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Bununla birlikte Ulusal Sağlık Komisyonu Vuhan’a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden altı ekip oluşturdu. Guangdong, Şanghay ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu’dan bir araya getirilen ekiplerin üçü kente ulaştı.

Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
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Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

Taburcu edilenler de mevcut

Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanırken, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiraladı. Bu taksiler kent sakinlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

  • “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre, salgından etkilenen kişi sayısı bin 356’ya yükselirken, salgından etkilenmesi şüpheli olan kişilerin sayısı bin 983 oldu.

Virüsün ortaya çıkışından bu yana ülkede 41 kişi hayatını kaybetti. İyileşen 40 kişi de taburcu edildi.

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Gizemli hastalık nerede görüldü?

Salgından etkilenen kentlerde ise doğrudan merkeze bağlı olan şehirlerden Pekin’de 36, Çongçing’de 57, Şanghay ve Tiencin’de 9 kişi enfekte oldu.

  • Eyaletlerde ise salgından dolayı, Hubey’de 729 enfekte, 39 can kaybı, Guangdong’da 78, Cıciang’da 62, Hunan’da 43, Anhui’de 39, Hınan’da 32, Sıçuan’da 28, Şandong’da 27, Ciangşi’de 18, Fucien’de 18, Haynanda 17, Liaoning’de 15, Şaanşi’de 15, Heylongciang’da 9, Hıbey’de 8, Şanşi’de 6, Yünnan’da 5, Guicou’da 4, Cilin’de 4, Gansu’da 4 ve Çinghay’da 1 kişi salgından etkilendi.

Ülkedeki özerk bölgelerden Sincan'da 3, İç Moğolistan’da 2, Guangşi'de 23, Ningşia'da 3 kişi enfekte oldu.

Hubey eyaletinde ise Vuhan kentinde 572, Huanggang’da 64 kişi virüsten etkilendi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Seferler durduruldu

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden sıçrayan virüs nedeniyle diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

  • Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlarda çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

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