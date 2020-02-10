Hong Konglu milyarder Vuhan'a yaklaşık 18 milyon dolar yardımda bulundu

Virüsün yaygın olduğu bölgeler dezenfekte ediliyor.

Hong Kong'un en zengin kişisi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.

TheStraitTimes'ın haberine göre, vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi.

Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.

OYNAT 00:00 Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi İstanbul'daki vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan 'Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı. BiP'te paylaş

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Vietnam, Vuhan'daki vatandaşlarını şehirden çıkardı

Bu arada, Vietnam Hava Yolları JSC'ye ait bir uçakla Vietnam vatandaşlarının Vuhan kentinden çıkarıldığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, JSC'den yapılan açıklamada, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarını taşıyan uçağın, bu sabah Quang Ninh bölgesindeki Van Don Havaalanı'na indiği belirtildi.

FOTOĞRAF 15 Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde 2 Rus vatandaşın olduğu belirtildi. Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Japon yetkililer tıbbi inceleme sonucu gemideki 10 kişide virüs tespit ettiklerini ve 3 bin 700 yolculu gemide 2'si Rus olmak üzere toplamda 50'den fazla ülkeden vatandaşların bulunduğu söyledi. Rus Büyükelçiliği ise vatandaşlarıyla ilgili durumu netleştirmek için önlemler alındığını ve onlara yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca haberde 20 Ocak'ta Yokohama'dan ayrılan geminin, Hong Kong, Vietnam ve birkaç Japon adasında durduğu ve 3 Şubat'ta da Yokohama'ya geri döndüğü belirtildi. İlk olarak virüsü kapan kişi olan 80 yaşındaki adamın ise 20-25 Ocak arası gemide olduğu ve daha sonra Hong Kong'da gemiden ayrıldığı bildirildi. Adamın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu da bildirildi. Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor. Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 corona virüs vakasına rastlandığını duyurmuştu. Japonya’da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüsü saptandı Japonya'nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde 10 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

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Yolcuların ve mürettebatın 14 gün boyunca izlenecekleri karantina bölgesine nakledildiği ifade edilirken, Vuhan'dan çıkarılan Vietnam vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Vietnam, Çin'e karşılıklı tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı.