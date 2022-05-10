Dünya Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark şamanın evinde ölü bulundu
AVRUPA

Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark şamanın evinde ölü bulundu

Rusya'nın ikinci en büyük petrol devi olan Lukoil'in eski genel müdürü, milyarder iş insanı Alexander Subbotin, tedavi amacıyla gittiği şamanın evinde hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark, şamanın evinde öldü
Rus milyarder iş insanı Alexander Subbotin.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Rus oligarklar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Rus devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre, Lukoil'in eski yöneticisi milyarder Alexander Subbotin, kurbağa zehri içeren uyarıcı almaya gitti.

Alkol bağımlılığı nedeniyle Moskova yakınlarındaki bir şaman çiftini ziyaret eden, tedavi olarak horoz kanında banyo yapan ve kurbağa zehri uygulanan Rus oligark Subbotin, şamanın evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

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Oligarşik düzenin sahiplerine yaptırım: Rus oligarklar

ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
FOTOĞRAF 11
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
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Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.
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Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.
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Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Title
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus milyarderlere yönelik mal varlıklarına el koyma girişimleri hızla devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
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