Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark şamanın evinde ölü bulundu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Rus oligarklar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Rus devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre, Lukoil'in eski yöneticisi milyarder Alexander Subbotin, kurbağa zehri içeren uyarıcı almaya gitti.

Alkol bağımlılığı nedeniyle Moskova yakınlarındaki bir şaman çiftini ziyaret eden, tedavi olarak horoz kanında banyo yapan ve kurbağa zehri uygulanan Rus oligark Subbotin, şamanın evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

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Business Insider ise; nisan ayının sonundan bu yana çoğunluğu enerji sektörlerinde çalışan en az altı Rus iş insanı hayatını kaybetti.

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