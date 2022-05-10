Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark şamanın evinde ölü bulundu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Rus oligarklar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmeye devam ediyor.
Rus devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre, Lukoil'in eski yöneticisi milyarder Alexander Subbotin, kurbağa zehri içeren uyarıcı almaya gitti.
Alkol bağımlılığı nedeniyle Moskova yakınlarındaki bir şaman çiftini ziyaret eden, tedavi olarak horoz kanında banyo yapan ve kurbağa zehri uygulanan Rus oligark Subbotin, şamanın evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
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Business Insider ise; nisan ayının sonundan bu yana çoğunluğu enerji sektörlerinde çalışan en az altı Rus iş insanı hayatını kaybetti.
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.
Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.
Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.
ABD talep etti Fiji polisi harekete geçti: Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rus milyarderlere yönelik mal varlıklarına el koyma girişimleri hızla devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.