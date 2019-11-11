Dünya Hükümet ya kurulacak ya kurulacak İspanyadaki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi
AVRUPA

Hükümet ya kurulacak ya kurulacak: İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi

Hükümet ya kurulacak ya kurulacak: İspanya'daki seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği derinleştirdi

İspanya'da seçimlerden 1. çıkan Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, azınlık hükümeti için destek istedi. PSOE lideri Pedro Sanchez, "Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak" açıklamasında bulundu. Siyasi belirsizliğin derinleştiği İspanya'da hükümetin kurulması için tek seçenek, iki ezeli siyasi rakip olan PSOE ve PP'nin anlaşması olarak gözüküyor.

Haber Merkezi AA
Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez.
Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Pedro Sanchez.

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerden 1. parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamayan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, azınlık hükümeti kurmak için destek istedi.

  • Bir önceki seçimlere nazaran mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybeden PSOE'nin lideri Sanchez, yaptığı balkon konuşmasında, meclisteki tüm siyasi partilere "istikrarlı bir hükümet için destek verin" çağrısında bulundu.

"Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak." diyen Sanchez, siyasi rakiplerine "sorumlu hareket edip, azınlık hükümetinin önünü açmaları" yönündeki mesajını iletti.

Meclis aritmetiğine göre, PSOE'nin bir azınlık hükümeti kurması için tek seçeneğin, en büyük siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) güven oylamasında çekimser kalması olasılığı gözüküyor.

PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.

İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.

"Sanchez referandumu kaybetti." ifadesini kullanan Casado, İspanya'da "sol hükümete gerçek alternatifin PP olduğunu" savundu.

PP lideri, Sanchez'i sert dille eleştirmesine rağmen "İspanya daha fazla hükümetsiz kalamaz." diye konuştu.

PSOE liderinin alacağı karara bakarak, "üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini" kaydeden Casado, çekimser oy kullanarak olası bir PSOE azınlık hükümetine destek vermek için açık kapı bıraktı.

İspanya'da siyasi istikrar krizi: 4 yılda 4'üncü kez sandık başındalar
DÜNYA
İspanya'da siyasi istikrar krizi: 4 yılda 4'üncü kez sandık başındalar

Aşırı sağcı Vox, 3. büyük siyasi parti oldu

Öte yandan oylarını iki kat artıran aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin lideri Santiago Abascal ise "11 ay önce İspanya'nın hiçbir belediyesinde, mecliste ya da Avrupa Parlamentosu'nda temsilcimiz yoktu. Bugün İspanya'nın 3. büyük siyasi partisiyiz." açıklamasında bulundu.

  • Abascal, "PSOE'nin zaferinden, nasıl bir hükümet kurulacağından ve özellikle Katalonya'ya karşı alınması gereken önlemlerin şeklinden dolayı endişeliyiz" ifadesini kullandı.

Aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias da "İspanyollar bu gece daha kötü uyuyacak. Çünkü Avrupa'nın en güçlü aşırı sağımız oldu. 10 Kasım, sağın daha da güçlenmesine yaradı." dedi.

İglesias, sadece koalisyon hükümeti olması durumunda PSOE'ye destek verip, müzakere etmeye açık olduklarını belirtti.

İspanya polisinden Katalanlı göstericilere tepki çeken şiddet
OYNAT 01:00
İspanya polisinden Katalanlı göstericilere tepki çeken şiddet
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararı binlerce Katalanlı vatandaşı sokağa döktü. İş ve okula gitmeyen eylemciler, Barselona sokaklarını ateşe verince polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

Seçimin en büyük kaybedeni liberal sağda acil toplantı

Seçimlerin en büyük kaybedeni olan ve milletvekili sayısı 57'den 10'a düşen liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisinin lideri Albert Rivera ise partisinin merkez yönetim kurulunu yarın acil toplantıya çağırdığını duyurdu.

Ayrılıkçı Katalan partiler sonuçtan memnun

İspanyol meclisine 3 siyasi partiyle toplamda 23 milletvekili gönderen Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler ise seçim sonuçlarından memnun olduklarını açıkladı.

  • İspanya'dan ayrılmaya yönelik bağımsızlık girişimlerine destek ve Yüksek Mahkeme'nin 9 Katalan siyasetçiyle ilgili mahkumiyet kararına tepki için oy isteyen ayrılıkçı siyasi partiler, Katalonya'da çoğunluğu temsil etmeye devam etti.

Katalonya'da İspanya karşıtı gösterilerde sert müdahale: 77 yaralı, 12 gözaltı
FOTOĞRAF 18
Title
Barselona'da sabaha karşı başlayan ve halen devam eden gösteriler başta ulaşım olmak üzere yaşamı felç etti.
Title
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil eylemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla toplanan göstericiler, zaman zaman kentin farklı noktalarında polisle arbede yaşadı.
Title
İçişleri Bakanlığı ve Katalonya yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan olaylarda şimdiye kadar 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Title
Ayrıca 12 göstericinin de gözaltına alındığı duyuruldu.
Title
Barselona'da yaşam felç oldu
Title
Göstericilerin gün içerisinde şehrin ana yollarını trafiği kapatmasından dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, vatandaşların işlerine, çocukların da okula gitmelerinde ciddi sorunlar yaşandı.
Title
Göstericilerin gün içerisinde şehrin ana yollarını trafiği kapatmasından dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, vatandaşların işlerine, çocukların da okula gitmelerinde ciddi sorunlar yaşandı. Otobüs seferlerinde ise iptallerin olduğu açıklandı.
Title
Bazı sendikaların grevinden dolayı Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferi de durduruldu.
Title
Şiddete dönüşen gösterilerden zarar görme endişesiyle kent merkezindeki dükkanlar da kepenk kapattı.
Title
Diğer yandan İspanya'daki azınlık hükümeti, Bakanlar Kurulunu Barselona'da yaparak diyalog mesajı verdiğini, Katalonya'daki siyasi sorunu çözmek için kanal açmak istediğini savundu.
Title
Başta ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) olmak üzere muhalefet partilerinden sert eleştiriler geldi.
Title
PP lideri Pablo Casado, bir gün önce Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile Barselona'da görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in protokol olarak sanki başka bir ülkenin devlet başkanı gibi kabul edildiğini söyledi.
Title
Hükümet, İspanya'ya ihanet etti diyen Casado, Sanchez-Torra görüşmesinin İspanya devleti için küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade etti.
Title
Katalonya özerk yönetim parlamentosunda ana muhalefette olan Ciudadanos Partisi Lideri Albert Rivera da İspanya'nın bir egemenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını savundu.
Title
Rivera, Torra, İspanya'yı mahvetmek için Katalonya'yı esir aldı. Başbakan Sanchez de ayrılıkçılara teslim olarak İspanya'yı küçük düşürdü diye konuştu.
Title
Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Elsa Artadi de Barselona'daki Bakanlar Kurulu toplantısında hükümetin Katalonya'ya ilişkin aldığı kararları eleştirdi.
Title
Katalonya'da İspanya karşıtı gösterilerde sert müdahale: 77 yaralı, 12 gözaltı
Title
Katalonya'da İspanya karşıtı gösterilerde sert müdahale: 77 yaralı, 12 gözaltı
Katalonya'da İspanya karşıtı gösterilerde sert müdahale: 77 yaralı, 12 gözaltı
İspanya'da merkezi hükümetin, Barselona'da yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısını "provokasyon" olarak değerlendiren bağımsızlık yanlısı Katalanların gösterilerinde 77 kişi yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı.

İspanya'da "imkansız" ve "çok zor" hükümet kurma alternatifleri

Son 4 yılda 4. kez genel seçime giden İspanya'da, pazar günkü seçimlerin sonunda da ne sol ne de sağ blok mecliste yeterli çoğunluğu elde edemedi.

350 sandalyeli mecliste sol blok (PSOE Unidas Podemos Mas Pais) 158, sağ blok (PP Vox C's NA) ise 152'de kaldı.

Hükümet kurulması için meclis aritmetiğinin önünde olan iki seçenekten biri neredeyse imkansız diğeri ise çok zor gözüküyor.

Bağımsızlık referandumu için merkezi hükümetle müzakereyi şart koşan Katalonya'daki ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partiler ile sol blok ortaklığı 192 milletvekilini yakalasa da PSOE'nin "bölgesel bağımsızlık referandumunu asla kabul etmeyeceğini" bildirmesi nedeniyle bu olasılık imkansız görülüyor.

  • Son alternatif olarak ise PSOE'nin azınlık hükümeti kurarak, ülke tarihi boyunca en büyük siyasi rakibi olan PP'nin çekimser oyla buna destek vermesi kalıyor.

Siyaset uzmanları, PSOE'nin olası bir azınlık hükümetinin uzun ömürlü olmayacağını şimdiden öngörürken, yeni bir erken genel seçim olasılığını dışarıda bırakmıyor.

Erken genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 99,9'una göre, 350 sandalyeli meclisin dağılımı şu şekilde oluştu:

PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 88, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 7, Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı Eh Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.

  • 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından meclis dağılımı şu şekilde oluşmuştu:
  • PSOE 123, PP 66, C's 57, Unidas Podemos 42, Vox 24, ERC 15, JxCat 7, PNV 6, Eh Bildu 4, NA 2, CC 2, Compromis 1, PRC 1.
  • Erken genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 95'ine göre, 208 sandalyeli senatonun dağılımı ise şöyle:
  • PSOE 94, PP 81, ERC 11, PNV 9, JxCat 3, NA 3, Vox 2, Teruel Var 2, Melilla için Koalisyon (CpM) 1, EH Bildu 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1.
  • 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından senatonun dağılımı şöyle olmuştu:
  • PSOE 121, PP 56, ERC 11, PNV 9, C's 4, NA 3, JxCat 2, EH Bildu 1, ASG 1.
Filistinin ilk devlet başkanı: Yaser Arafat

Filistin'in ilk devlet başkanı: Yaser Arafat
11 milyon fidan toprakla buluşuyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık.
Katarlılara Dubaililere satacağız

'Katarlılara Dubaililere satacağız'

​Ankara'da 'prizma' operasyonu düzenlendi: 28 kişi gözaltına alındı.
Yeni senaryo Irak'ta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Petrol<br>kokusunu aldılar

Petrol
kokusunu aldılar

​ABD ordusu YPG/PKK'yla ortak devriye yapıyor.
Teşkilatta<br>değişim sinyali

Teşkilatta
değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.

İadeler başladı

İadeler başladı

Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek.

Su tesisi<br>tam kapasite

Su tesisi
tam kapasite

​"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu.

Yargıdan<br>emsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim tartışma çıkardı.
İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maaşını isteyen işçiye dayak

Maaşını isteyen işçiye dayak

Diğer işçilerin gözü önünde feci şekilde dövüldü.
Bunlar mafya

Bunlar mafya

Trabzonspor eski başkanı ​Albayrak'tan hakem tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.