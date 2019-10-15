​Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek: Çok haklı bir mücadele veriyorlar

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi, sanatçı Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

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Kurulun toplantısı için Hatay'da bulunan Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'in ülkesinin sınırlarını korumak için Suriye'de olduğunu ve teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.

"Ayaklarına taş değmesin"

Koçyiğit, Türk ordusunun çok haklı bir harekat gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu, Suriye'de teröre karşı operasyon düzenliyor. Ben Mehmetçik'e bütün kalbimle başarılar diliyorum. Muzaffer olmalarını diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. Çok haklı bir mücadele veriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tez vakitte memleketlerine ailelerine dönsünler. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla beraber çarpıyor."

FOTOĞRAF 19 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de oyuncu ve sanatçılardan geldi. Muazez Ersoy, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Sibel Can, Hande Yener, Nebahat Çehre, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi. Muazez Ersoy, “Rabbim Mehmetciğimizi, ana kuzularımızı korusun, beraberinde olsun” derken, Ebru Gündeş ise, “ Tüm dualarımız karaman Mehmetçiğimizle. Rabbim yardımcını olsun. İnşallah zaferinizle oralar da barış ve huzura kavuşur” dedi. İşte sanatçılardan Barış Pınarı Harekatına destek mesajları... Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekâtı’na destek Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi.

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