Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine el koyuldu

Açıklamada, Dubai'den ayrılan petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girerken Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri tarafından kuşatıldığı ve tankerin rotasının daha sonra İran'ın Bender Abbas kıyılarına doğru çevrildiği aktarıldı.

İran tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran, 27 Nisan'da da Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.