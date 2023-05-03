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Dünya

Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine el koyuldu

ABD'nin açıklamalarına göre İran Muhafızları Donanması tarafından Hürmüz Boğazı'nda panama bandıralı bir petrol tankerine el koyuldu.

12:47 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koyuldu.

Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koyuldu.

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada,
"3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dubai'den ayrılan petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girerken Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri tarafından kuşatıldığı ve tankerin rotasının daha sonra İran'ın Bender Abbas kıyılarına doğru çevrildiği aktarıldı.


İran tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran, 27 Nisan'da da Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.





#ABD
#İran
#Hürmüz Boğazı
42 dakika önce
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