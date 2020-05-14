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Dünya Husiler, alıkoydukları kişileri serbest bıraktıklarını duyurdu
ORTADOĞU

Husiler, alıkoydukları kişileri serbest bıraktıklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine çalıştıkları şüphesiyle alıkonulan 16 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yemen, Sanaa
Yemen, Sanaa

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin sözde Askeri İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı General Hüseyin Haşim koalisyon güçlerine çalıştıkları şüphesiyle alıkonulan 16 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

  • Haşim, söz konusu kişilerin isimlerinin esir takası listesinde yer aldığını ve şüpheli görüldükleri için alıkonulduklarını söyledi.

Uzun süredir istikrasızlık hakim

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

  • Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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