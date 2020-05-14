Husiler, alıkoydukları kişileri serbest bıraktıklarını duyurdu

Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa 'casus uçaklar' gönderiyor

Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa'nın Avrupa Birliği'ni kullanarak yaptığı girişimler başarısız oldu. Hafter güçlerinin en büyük destekçisi olan Macron yönetimi, şimdi de Türkiye'nin denizdeki adımlarını havadan takibe başladı.

