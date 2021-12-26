Dünya Husiler Yemenin Cevf kentini tamamen kontrol altına aldık
ORTADOĞU

Husiler: Yemen'in Cevf kentini tamamen kontrol altına aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinin "tamamen kontrol altına alındığını" duyurdu. Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi AA
Husiler: Yemenin Cevf kentini tamamen kontrol altına aldık
(Arşiv)

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Sana'da düzenlediği basın toplantısında Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cevf'teki Yemen hükümet güçlerine karşı birkaç gündür "Çöl Şafağı" adlı geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti.

Seri, operasyonla Husi milislerinin El-Yeteme bölgesi dahil 1200 kilometrekareden büyük bir alanı ele geçirdiğini, Yemen hükümetinin ağır kayıplar verdiğini ve silahlarının ele geçirildiğini söyledi.

  • Seri, "Cevf ilinin çöl bölgeleri haricinde tamamen kurtarılmış olduğunu" kaydetti.

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Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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