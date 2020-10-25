Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

Şii lider Tufeyli Hizbullah'a ateş püskürdü: Bu silah Suriye, Irak ve Yemen’i yerle bir etti Beyrut’u patlattı

Beyrut'u havaya uçuran patlamanın Lübnan'daki siyasi yansımalarında başlıca hedef olan Hizbullah'a bu sefer içeriden çok sert bir tepki geldi. Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, örgüte ateş püskürdü. Hizbullah'ın Suriye, Irak ve Yemen'deki iç savaşlarda takındığı tavra işaret eden Tufeyli, 'Bu silah Suriye, Irak ve Yemen'i yerle bir etti; Beyrut'u patlattı' dedi.