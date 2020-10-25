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Dünya Husilerden Suudi Arabistanın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı
ORTADOĞU

Husilerden Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne SİHA saldırısı

Yemen'deki Husiler, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nün 2 adet Kasıf-2 tipi SİHA'larla vurulduğunu ifade etti.

Seri, söz konusu saldırıları "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen halkına yönelik devam eden saldırıları ve uyguladığı ablukaya bir misilleme" şeklinde nitelendirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki de bu sabah yaptığı açıklamada, Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini belirtmişti.

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Ne olmuştu?

  • Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.
  • Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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