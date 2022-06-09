Dünya IBM tüm Rus işgücünü işten çıkarmaya karar verdi
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IBM tüm Rus işgücünü işten çıkarmaya karar verdi

Apple ve Google dahil birçok teknoloji devinin de katıldığı bu yaptırımlara dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM de katıldı. Mart ayında Rusya’da operasyonlarını durduran IBM, tüm çalışanlarını işten çıkarıyor.

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Haber Merkezi Diğer
IBM tüm Rus işgücünü işten çıkarmaya karar verdi
IBM

Rusya’nın Ukrayna’dan çekilmemesinden ardından birçok Avrupa ve ABD merkezli firma, Rusya’ya karşı yaptırımlarda bulunmaya devam ediyor. Apple ve Google dahil birçok teknoloji devinin de katıldığı bu yaptırımlara IBM de katıldı. Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM bütün işgücünü işten çıkarmaya karar verdi.

IBM CEO’su Arvind Krishna, IBM’in Rusya’daki operasyonlarını “düzenli” bir şekilde durdurmaya başlayacağını duyurdu.

Firma, mart ayında Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu ancak çalışanlarına ödeme yapmaya devam ediyordu. Ancak ABD’nin Rusya bankalarına uyguladığı yaptırımlar nedeni ile firmanın çalışanlarının maaşlarını ödemesi zorlaştı ve firma tüm işgücünü işten çıkarmaya karar verdi.

Krishna, Rusya’daki çalışanlarının hiçbir suçunun olmadığını ve tüm bu süreçte ciddi stres ve belirsizlik işe yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. IBM, çalışanlarını işten çıkaracak olsa da bu süreçte onların yanında olacağını ve süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

RUSYA'DA ÇEKİLMEK ETKİLEMEYECEK

IBM, Rusya’daki operasyonların durdurulmasının şirketin genel operasyonlarını etkilemeyeceğini belirtmişti. IBM’in 2021 yılındaki gelirlerinin yalnızca %0.5’i Rusya tarafından kazanılmış. Bu nedenle Rusya’dan çekilmesi IBM’iyi etkilemeyeceği öngörülüyor.

  • IBM, merkezi Armonk, New York, ABD'de olan, dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi. 410.000'i aşkın çalışanı ile 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterdiği alanlar arasında bilgisayar ve donanım üretimi, yazılım, servis hizmetleri, sunucu servisleri ve AR-GE bulunuyor.
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