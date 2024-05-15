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Dünya

İçeride ordu dışarıda yerleşimciler vuruyor

İsrail’deki yerleşimci teröristler, ordularının vahşetiyle yarışıyor. Yerleşimci teröristler, Gazze’de açlıkla savaşan Filistinlilere giden yardımları yağmalamaya başladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda Erez Sınır Kapısı’na gitmekte olan iki TIR'ın yolunu kesen yağmacıların malzemeleri yere fırlattığı ya da alıp götürdüğü görülüyor.

04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:40 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'de aylardır sivillere yönelik soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, insani yardım gönüllülerini de hedef alıyor. İnsani yardım konvoyları ayrıca, Gazze'ye giderken yolda Yahudi yerleşimcilerin de saldırısına uğruyor. Yahudi yerleşimciler, öğlen saatlerinde Gazze'nin kuzeyine açılan Erez Sınır Kapısı'na gitmekte olan iki yardım tırının yolunu keserek yardımları yağmaladı. Yerleşimciler, "Hamas esirleri vermeden yardım yok" diye sloganlar attı. İnsan Hakları Gözlemevi'nin (HRW) verdiği bilgiye göre ise 1 Nisan'da Dünya Merkez Mutfağı (WCK) personellerini hedef alarak 9 yardım gönüllüsünü öldüren İsrail ordusu, bombardıman düzenlediği noktalarda insani yardım gönüllülerine uyarı göndermiyor. HRW'ye göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de en az sekiz kez insani yardım konvoylarını vururken bu saldırılarda en az 31 kişi öldü ya da yaralandı. İşgal güçlerinin hedef aldığı insani yardım kurumları arasında WCK'nın yanı sıra UNRWA, Sınır Tanımayan Doktorlar ve BM'ye bağlı insani yardım kuruluşları da yer alıyor.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
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