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Dünya

IDF 'yanlışlıkla' İsrailli rehineleri öldürmüştü: Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Hamas'ın elinde tuttuğu 3 İsrailli rehinenin, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülmesi ülkede deprem etkisi yarattı. IDF'nin konuya ilişkin başlattığı soruşturmada ise İsrail halkını çileden çıkaracak yeni detaylar ortaya çıktı.

17:16 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hamas'ın elinde tuttuğu 3 İsrailli rehinenin IDF askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Hamas'ın elinde tuttuğu 3 İsrailli rehinenin IDF askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) öldürülen rehinelerle ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Şucaiyye’deki çatışma sırasında IDF, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı, sonuç olarak ateş açtı ve rehineler öldürüldü” ifadelerini kullandı.

IDF'nin konuya ilişkin başlattığı soruşturmada ise İsrail halkını çileden çıkaracak yeni detaylar ortaya çıktı.

İsrailli bir askeri yetkili tarafından duyurulan detaylara göre, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan rehineler IDF tarafından tespit edildiklerinde hepsi gömleksizdi ve ellerinde beyaz bir bayrak taşıyorlardı.

İbranice yardım sitedi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu rehinlerden ikisi olay yerinden kaçmayı başardı.

Geride kalan bir İsrailli ise yakındaki bir binaya kaçtı.

İsrail askerlerinden İbranice yarım isteyen rehine saklandığı binanın içinde öldürüldü.

Rehinlerin isimleri Yotam Haim, Samar Talalka ve Alon Lulu Shamriz açıklandı.

Yeni detaylar sonrası ülkenin dört bir yanında düzenlenen protestoların daha da şiddetlendiği öğrenildi.



#İsrail
#Hamas
#Gazze
#Esir
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