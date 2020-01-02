Dünya İdlib üşüyor
ORTADOĞU

İdlib üşüyor

Esed rejimi, İdlib’in güneyinde Sermin beldesinde bir okulu misket bombalarıyla vurdu. 4’ü çocuk 1’i öğretmen 8 sivil öldü. Saldırılardan kaçarak Sarmada’daki derme çatma kampa sığınan İdlibliler de zor günler yaşıyor. Halidiye Casim (70) “Isıtacak bir şey yok. Sobamız yok. Yakacak bir şey de yok. Her şey lazım” diyerek yardım istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibli çocuklar
İdlibli çocuklar

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesindeki derme çatma kampa sığınan İdlibliler zor günler yaşıyor. Yaşadıkları mağduriyeti anlatan 70 yaşındaki Halidiye Casim, “Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz” dedi. Su birikintilerine çakıl taşı serpilmesi gerektiğini belirten Casim, geceyi hasta eşiyle battaniyeye sarılarak geçirdiklerini söyledi. Casim, “Isıtacak bir şey yok. Sobamız yok. Yakacak bir şey de yok. Her şey lazım” diye feryat etti. “Çocuklar ve anneler, her gün hastanelerde” diyen Casim, soğuk nedeniyle hastalanan eşi için çadır çadır gezip ilaç aradığını kaydetti. Serakib’deki bombardıman sırasında 17 aile üyesiyle kaçan Semira Um Mahmut da, “Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti” diye konuşarak, acil yardım talebinde bulundu. Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle kampın giriş ve çıkışı ile çadırların arasında oluşan göletler, kamp sakinlerinin hareketini engelliyor.

Katiller okul vurdu

  • 4'ü çocuk toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.
  • İdlib güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesindeki bir okulu misket bombalarıyla hedef alan Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde de katliama devam etti. Okula yönelik saldırıda 4’ü çocuk 1’i öğretmen 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine ulaşan Sivil Savunma ekipleri yaralıları yakın hastanelere sevk etti. Ölü sayısının yükselmesinden endişe duyuluyor. Öte yandan muhaliflerin uçak gözlemevi, Rus savaş uçaklarının da İdlib kent merkezi, Kefer Secne ve Marşimşe köylerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu arada Barış Pınarı harekât bölgesindeki Tel Abyad’da teröristler yine bombalı araç patlattı. Saluk Atik köyünü hedef alan saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.

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