İdlib yavaş yavaş ölüyor

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kasım 2019’un başından itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaklaşık 67 bin 104 aileden oluşan 382 bin 466 sivil göç etmek zorunda kaldı. Aynı süre içerisinde 100’ü çocuk, 313 sivil öldü, 1843 sivil yaralandı. Ayrıca, 48 cami, 3 Sivil Savunma merkezi, 1 ambulans ve 9 sağlık ekibi, 15 sağlık tesisi, 11 çadır kent, 8 su santrali, 51 okul ve 14 pazar yeri hedef alındı. Saldırılarda 322 milyon dolarlık maddi hasar oluştu.

BİNLERCE AİLE YARDIM BEKLİYOR

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor. Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.