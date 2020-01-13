Dünya İdlibde ateşkes sağlandı3 yeni kontrol noktası açıldı
ORTADOĞU

İdlib'de ateşkes sağlandı:3 yeni kontrol noktası açıldı

Rusya ordusu, "İdlib'deki sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açıldı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Genelkurmay başkanlığı, kontrol noktaları ile ilgili duyuruda bulundu.
Rusya Genelkurmay başkanlığı, kontrol noktaları ile ilgili duyuruda bulundu.

Rusya Genelkurmay başkanlığı İdlib’de sivillerin tahliyesi için üç yeni kontrol noktası açıldığını duyurdu.

  • İdlib kırsalındaki Atme kasabası ve Kah köylerine kurulan çadır kentlerin kalabalık nüfusu son yaşanan göç dalgalarıyla daha da artıyor.

İdlib, yoğun bombardıman altında.

Suriye'de, Esed rejimi ve Rusya'nın kasım ayında başlattığı saldırılar binlerce insanın göçüne neden oldu.

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Siviller çadırlara sığınıyor

Yeni yerleşim yeri arayanların büyük kısmı, yol, su ve insani yardımlardan faydalanabilmek umuduyla mevcut köyler ile kampların yakınlarına çadır kuruyor.

Yerleşecek çadır bulamayanlar ise yardım ulaşana kadar yakınlarının çadırlarına sığınıyor. Bu nedenle bazı çadırlar 2-3 aileye barınak olabiliyor.

Göçü en yoğun yaşayan bölgelerin başında, yaklaşık 4 yıl önce Hatay sınırı yakınlarına kurulan Atme ve Kah kampları geliyor.

İdliblilerin kaldığı çadırlar.

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Birbirine 5-6 kilometre mesafede bulunmasına karşın her gün artan nüfuslarıyla birleşmeye yaklaşan bu kamplar, son göçlerle daha da kalabalıklaştı.

Büyük bölümü altyapısız, derme çatma çadırlarla dolu bu kamplar ve yakın çevresi, yaklaşık 600 bin kişiyi barındırıyor.

Havadan görüntülediği uçsuz bucaksız dev "çadır şehirler" adeta metropolleri andırıyor.

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