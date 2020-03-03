Dünya İdlibde bir asker şehit oldu
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İdlib'de bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, rejim unsurları tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, rejim unsurları tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

Rejim unsurlarına yoğun şekilde karşılık verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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