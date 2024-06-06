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Dünya

İdlib'de feci kaza! Öğrenci minibüsü 200 metreden Asi Nehri'ne düştü: Altı ölü

Suriye'nin İdlib kentinde öğrenci minibüsü Asi Nehri'ne düştü. 200 metre yükseklikten düşen ve önce kayalıklara çarptığı belirtilen minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu altı kişinin hayatını kaybetti.

18:31 - 6/06/2024 Perşembe
DHA
İçinde öğrencilerin bulunduğu servis Asi Nehri'ne düştü.
İçinde öğrencilerin bulunduğu servis Asi Nehri'ne düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde öğrencileri okul gezisine götüren minibüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İdlib'in batısında yer alan Darkuş köyü yakınlarında Uyanara mevkisinde meydana geldi.

İçerisinde öğrencilerin olduğu minibüs Asi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Minibüsün yaklaşık 200 metre yükseklikten kaza sonucu kayalıklara çarparak nehre düştüğü kaydedildi. Bölgede sivil savunma görevindekiler, olay yerinde arama kurtarma çalışmasına başlandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini de paylaştı.



#İdlib
#Suriye
#Asi Nehri
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