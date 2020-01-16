İdlib’de katliam durmuyor

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya, 12 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen İdlib’i kan gölüne çevirdi. Önceki gün 31 noktaya saldırı düzenleyen Esed rejimi ve Rusya dün katliamı hızlandırdı. İdlib şehir merkezinin yanısıra Eriha, Kafr Ata, El Bara, Maarrat al Nu'man, Mağar Şemş, El Hamediye, Kafr Nubbul, Şenan, Beyanin, Han Tutin, Muntef, Şeyh Ahmet, Dadeyeh, Maarzita, Kafr Ruma ve Sarjah’a havadan bomba yağdı. En kanlı saldırı İdlib merkezde düzenlendi. Rus ve rejim uçaklarının attığı bombalar sivil halkın yoğun olduğu bir pazar yerine düştü. Burada en az 15 sivil feci şekilde can verdi, 60 kişi de yaralandı.

İdlib’deki ateşkese rağmen yapılan katliamda 15 sivil feci şekilde can verdi, 100’e yakın kişi de yaralandı.

HASTANEYİ VURDULAR

Bombardımanda İdlib hastanesi de hedef alındı. Büyük bölümü kullanılamaz hale gelen hastanede çok sayıda sivil yaralandı. Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen, rejim güçleri zaman zaman yaptıkları topçu atışlarıyla ateşkesi daha önce de bozmuştu. Ancak söz konusu ihlaller, ateşkesin ardındangerçekleştirilen ilk hava saldırıları olma özelliği taşıyor. Rejim kontrolüne giren yerleşim yerlerinde ise yağma başladı. Rejim askerleri ve İran’a bağlı milisler, İdlib’in doğusundaki Refe köyünde sivillerin mallarına el koyarak göçe zorladı.