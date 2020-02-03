Dünya İdlibde TSK konvoyuna saldırı Türkiyenin yanıtı askeri olur
ORTADOĞU

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı: Türkiye'nin yanıtı askeri olur

Rusya ve Esed rejiminin Astana mutabakatını hiçe sayarak İdlib'e yönelik düzenlediği son saldırılar bölgede büyük bir krizin kapısını araladı. Göç ve güvenlik krizini engellemek isteyen Türkiye'nin İdlib bölgesine sevk ettiği askeri konvoya, Esed rejim güçlerince saldırı düzenledi. Saldırıda 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 askerimiz yaralandı. Peki, Türkiye'nin saldırıya yanıtı ne olacak? Uzmanlar, Türkiye'nin bundan sonra İdlib'de askeri olarak daha sert bir tutum sergileyeceği görüşünde.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Esed rejimi güçlerinin Astana mekanizmasının çökmesine neden olan İdlib'e yönelik saldırıları devam ediyor. Bu saldırıları engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri, dünden bu yana bölgeye yoğun askeri tahkimat gerçekleştirdi.

  • Gece saatlerinde Esed rejimi güçlerinin bölgedeki TSK unsurlarına yoğun topçu atışı neticesinde ise 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.
Peki İdlib'de düğüm nasıl çözülecek? Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar neler olacak?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Dr. Murat Aslan, "Türkiye'nin bu saldırılar durmazsa, daha agresif bir tavır sergileyeceği kanaatindeyim. Nihayetinde İdlib'in rejim kontrolüne girmesi sonuçları itibariyle Türkiye'ye yönetilemez yükler getirecek. Göç, hudud güvenliğimiz burada kritik mesele" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bugüne kadar politik süreci öne çıkarttığını hatırlatan Aslan, "İdlib'deki askeri unsurlarımız, Astana'da teşkil eden görevleri yerine getirdi. Bu görev Bölgede çatışmasızlık kapsamında statükonun gözlemlenmesiydi. Bugüne kadar TSK unsurları meşru müdafaa hariç hiçbir zaman muharip bir faaliyet yürütmedi" diye konuştu.

HARİTA: SURİYE GÜNDEMİ.

"ASTANA BİTERSE SİYASİ ÇÖZÜM ORTADA KALMAZ"

Esed rejiminin Astana mutabakatına rağmen saldırgan tutumunun devam ettiğini hatırlatan Aslan, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu saldırgan tutum önce İdlib'in güneyinde başladı, müteakiben İdlib doğusuna sıçradı ve İdlib'in merkezine kısmına yönelik operasyonlar şiddetlendi. Bu durumda Türkiye'nin Astana süreci çerçevesinde icra ettiği görevin anlamı kalmıyor. Astana sürecin rafa kalkması aynı zamanda siyasi sürecin de ortadan kalkması demek çünkü anayasa komitesinin Soçi mekanizması çerçevesinde toplanması ve Cenevre'ye tahlil edilmesi İdlib'deki statünün korunmasına paralel bir husustur. Esed rejiminin bu saldırgan tutumu bölgede, maalesef tesis edilen statükoyu menfi olarak etkiledi."

"Gözlem noktaları takviye edildi ve gözlem noktalarındaki unsurların irtibatı güçlendirildi"

"Türkiye'nin bugüne kadar attığı ve bugünden sonra atacağı adımlar ne olacak?" sorusuna yanıt veren Aslan, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin burada bir karar vermesi ve durumu gözden geçirmesi gerekiyordu. Mevcut statüko devam mı edecek yoksa rejimin saldırılarına yönelik daha caydırıcı tedbirler mi alınacak? Türkiye'nin şu ana kadar eylemlerde daha çok kendi askerlerinin güvenliğini sağlayacak askeri tedbirlerin alınması konusunda tercihlerde bulundu. Gözlem noktaları takviye edildi ve gözlem noktalarındaki unsurların irtibatı güçlendirildi. Buradaki ihtiyaçlar hazır tutuldu.

İdlib, Türkiye için mutlaka ama mutlaka Astana süreci kapsamında statüsü korunması gereken bir bölgeyken, şu andan itibaren Türkiye'nin daha agresif bir tavır alması beklenmeli."

MGK'da mesaj verildi: Türkiye İdlib'de güvenli bölge kurabilir
DÜNYA
MGK'da mesaj verildi: Türkiye İdlib'de güvenli bölge kurabilir

İdlib'de yeni tahrik: Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar
DÜNYA
İdlib'de yeni tahrik: Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar
30-35 civarındaSuriyeli etkisiz hale getirildi

30-35 civarında
Suriyeli etkisiz hale getirildi

​Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırıya ilişkin açıklama.
İstanbulda bu hafta kar bekleniyor

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Türkiyeninyanıtı askeri olur

Türkiye'nin
yanıtı askeri olur

Esed rejimi İdlib'de askeri birliklerimize saldırdı.
Kumburgaz'da<br>7.2 büyüklüğünde

Kumburgaz'da
7.2 büyüklüğünde

Elazığ depremini bilen uzmandan yeni açıklama.
Sıfır otomobil<br>fiyatıyla yarışıyor

Sıfır otomobil
fiyatıyla yarışıyor

İki model arasındaki fark 30 bin TL'ye yükseldi.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

​4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.
Okullar açıldı<br>trafik çilesi başladı<br>

Okullar açıldı
trafik çilesi başladı

İstanbul'daki yoğun trafik havadan görüntülendi.
Tedavisi bulundu

Tedavisi bulundu

​Dünyanın beklediği haber Tayland'dan geldi.
Kan<br>donduran görüntü

Kan
donduran görüntü

​Çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı.
Ölü sayısı<br>hızla artıyor

Ölü sayısı
hızla artıyor

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 361'e çıktı.
En kolay<br>CHP'ye sızarım

En kolay
CHP'ye sızarım

FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı isim, bir yılda Gençlik Kolları Başkanı oldu.
Messi-Fati işbirliği

Messi-Fati işbirliği

17 yaşındaki futbolcudan tarihe geçen performans.
Avrupa'daki<br>Türkler dava açacak

Avrupa'daki
Türkler dava açacak

​Küstah Lagos mahkeme karşısında hesap verecek.
Korona savarmış!

Korona savarmış!

​2 liralık ürünler 20, hatta 100 liraya pazarlanıyor.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Rusya’dan provokasyon

Rusya’dan provokasyon

​Bab ilçesindeki cami önceki gece Rus uçaklarının saldırısına uğradı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.