Dünya İdlibde Türk-Rus ortak devriyesi başladı
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İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Haber Merkezi DHA
İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait haber kanalı Zvezda TV’deki habere göre, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı.

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