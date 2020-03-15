İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi başladı

Hayat

Vefatının 100. yıldönümünde Ömer Seyfettin

Vefatının 100. yıldönümünde Ömer Seyfettin’i, eserlerinin ortaya çıkmasında büyük emeği olan akademisyenler Prof. Dr. Hülya Argunşah ve Prof. Dr. Nazım H. Polat ile anıyoruz. İşte yazarın hayatına, çalışmalarına, siyasî duruşuna ve Türk edebiyatına etkisine dair sorduğumuz sorulara hocalarımızın verdiği cevaplar…