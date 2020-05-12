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Dünya İdlibdeki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi
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İdlib’deki göçmen kampında 50 Suriyeli gıdadan zehirlendi

Suriye’de İdlib’in Deir Hassan köyündeki mülteci kampında en az 50 sivil gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi.
Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi.

İdlib çevresinde Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Deir Hassan köyündeki mülteci kampına sığınan siviller gıdadan zehirlendi.

Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi.
  • Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenenleri hastanelere yönlendirdi. Yerel kaynaklar, kampta hijyene dikkat edilmediğini ifade ederek bu tür olayların sürekli tekrarlandığını söyledi.

Kampta çocukların da aralarında bulunduğu en az 50 Suriyeli zehirlendi.
İsmini açıklamak istemeyen Suriyeli kadın, "Çocuklarımla bu kampa yaşıyoruz. Kamptaki yetkililer bazen bize yemek veriyorlar. Bugün bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu ve iftardan sonra kendimizi çok kötü hissettik. Mide ağrısı ve mide bulantısı yaşadık, yemek konusunda bazen bize yardımlar geliyor. Bu iyi bir şey ama zehirlenmek istemiyoruz" dedi.

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