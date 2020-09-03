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Dünya İdlibdeki pazar yerinde patlama İkisi çocuk 11 sivil yaralandı
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İdlib'deki pazar yerinde patlama: İkisi çocuk 11 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ikisi çocuk olmak üzere 11 sivil yaralandı. Patlama sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Civardaki bazı bina ve araçlar hasara uğradı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Maarat Mısrin beldesindeki pazar yerinde bomba yüklü bir motosiklet araç patlatıldı. Patlamada ikisi çocuk 11 sivil yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

  • İdlib Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve bazı araçlar zarar gördü.

İdlib'deki son durum

  • Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

  • Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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