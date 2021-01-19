Dünya İdlibdeki selzedelere Kızılaydan yardım
ASYA

İdlib'deki selzedelere Kızılay'dan yardım

Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin zor şartlar altında yaşadığı düzensiz kampların, sağanak nedeniyle sular altında kalmasının ardından, Türk Kızılay'ı selzedelere yardım gönderdi. Yardım malzemeleri arasında çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi ve gıda kolisi bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Türk Kızılay'ı selzedelere yardım gönderdi.
Türk Kızılay'ı selzedelere yardım gönderdi.

Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin zor şartlar altında yaşadığı düzensiz kamplar, sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Su baskını nedeniyle kamplardaki çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedelerin yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Dokuz yıldır değişmeyen dram: 50 bin sığınmacının çadırı sular altında
OYNAT 00:59
Dokuz yıldır değişmeyen dram: 50 bin sığınmacının çadırı sular altında
9 yıldır Suriyeli sığınmacıların kış mevsiminde yaşadığı içler acısı durum bu yıl da değişmedi. Türkiye'nin sınır hattında bulunan İdlib'de, yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında kaldı. Tüm eşyaları sular altında kaldı, giyecek kuru elbiseleri kalmadı. Altında ısınacak bir battaniyeleri bile yok.

Hasar yerinde incelendi

Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Türk Kızılay ekipleri, ilk etapta yağışlardan etkilenen Umut, El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle selzedelere destek oldu.

Yeni çadırlar kuruldu

Barınma alanları için çadırlar kuran ekipler, selzedelere battaniye ve ekmek dağıttı. Türk Kızılay, bölgeye çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malzemeleri de sevk etti.

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