|
Dünya

İdlib'den 100 araçla taşındılar

Suriye kuzeyindeki güvenli bölgede Türkiye'yi hedef alan grupların Azez’e İdlib’den 100 kadar araçla getirildiği öğrenildi. Bu HTŞ üyeleri küçük gruplar halinde farklı noktalara dağılarak olayları büyüttü.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:48 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İdlib'de oluşturulan konvoy.
İdlib'de oluşturulan konvoy.

Kayseri’yi bahane edip Suriye kuzeyindeki güvenli bölgede terör estiren grupların Azez’e İdlib’den 100 araçla taşındığı öğrenildi. HTŞ üyesi gruplar bölgede yayılarak olayları genişletti. Konvoyun Kayseri’deki olaylardan bir gün önce bölgeye gelmesi komplo iddialarını güçlendirdi. Bu arada bölgesel kaynaklar, Türk bayrağına saldıranı kişiyi ‘ajan’ olarak tarif ederken Suriye Geçici Hükümeti, Türk bayrağına saldıranlar başta, provokatörleri yakalamak için peşlerine düştü.


AĞIR SİLAHLARLA GELDİLER

İçerisinde araç ve motosikletlerin de olduğu yaklaşık 100 araçlık bir konvoy ile İdlib’den Azez’e geçen provokatörler buradan bölgeye yayıldı ve farklı noktalarda olayları kışkırttı. Araçların farklı aşiretler adına Azez’e geldikleri bilgisine ulaşıldı. Kaynaklar sonraki gün bu şahısların yüzlerinin kapalı olduğunu gördüklerini ayrıca araçlarda ağır silahlar olduğunu da belirtti.


HEDEF TÜRKİYE’NİN ÇEKİLMESİ

Kaynaklar, olaylarda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütünün parmağının olduğunu söyledi. Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştiren birçok kişinin kimliği tespit edildi. Bazıları gözaltına alındı. Olaylara karışanların tamamının gözaltı alınması için geçişler kapatıldı. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekâtı bölgesiyle İdlib’i birbirine bağlayan geçiş noktaları sivil ve ticari geçişlere kapatıldı. Kaynaklar saldırıların organize ve planlı bir saldırı olduğunu söyledi. Kaynaklar, olayları organize eden istihbarat örgütlerinin hedefinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden tamamen çekilmesi olduğu vurguladı.


#Suriye
#İdlib
#provokasyon
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Taşerona kadro yasası ile 90 bin işçi kamuya geçecek! Gözler Meclis'e çevrildi: Torba yasada taşeron var mı?