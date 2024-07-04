İdlib'den 100 araçla taşındılar

Kayseri’yi bahane edip Suriye kuzeyindeki güvenli bölgede terör estiren grupların Azez’e İdlib’den 100 araçla taşındığı öğrenildi. HTŞ üyesi gruplar bölgede yayılarak olayları genişletti. Konvoyun Kayseri’deki olaylardan bir gün önce bölgeye gelmesi komplo iddialarını güçlendirdi. Bu arada bölgesel kaynaklar, Türk bayrağına saldıranı kişiyi ‘ajan’ olarak tarif ederken Suriye Geçici Hükümeti, Türk bayrağına saldıranlar başta, provokatörleri yakalamak için peşlerine düştü.





AĞIR SİLAHLARLA GELDİLER

İçerisinde araç ve motosikletlerin de olduğu yaklaşık 100 araçlık bir konvoy ile İdlib’den Azez’e geçen provokatörler buradan bölgeye yayıldı ve farklı noktalarda olayları kışkırttı. Araçların farklı aşiretler adına Azez’e geldikleri bilgisine ulaşıldı. Kaynaklar sonraki gün bu şahısların yüzlerinin kapalı olduğunu gördüklerini ayrıca araçlarda ağır silahlar olduğunu da belirtti.





HEDEF TÜRKİYE’NİN ÇEKİLMESİ

Kaynaklar, olaylarda Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütünün parmağının olduğunu söyledi. Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştiren birçok kişinin kimliği tespit edildi. Bazıları gözaltına alındı. Olaylara karışanların tamamının gözaltı alınması için geçişler kapatıldı. Bu kapsamda Zeytin Dalı Harekâtı bölgesiyle İdlib’i birbirine bağlayan geçiş noktaları sivil ve ticari geçişlere kapatıldı. Kaynaklar saldırıların organize ve planlı bir saldırı olduğunu söyledi. Kaynaklar, olayları organize eden istihbarat örgütlerinin hedefinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden tamamen çekilmesi olduğu vurguladı.



