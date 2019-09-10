Dünya İdlibe acil yardım
ORTADOĞU

İdlib’e acil yardım

Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırılarında Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere acil yardım çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son iki gündür Suriye’deki kampları gezdiğini belirten Yıldırım, “İdlib’deki çadır kentleri gördüm. Çok perişanlar. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile kalıyor. İdlib’deki çadırlar yağmurda, çamurda su alıyor. 20-25 kişi kalınan yerler buralar” dedi.

Bülent Yıldırım

DEPOLARIMIZ BOŞALDI

Türkiye’den giden yardımların azaldığına dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi: “Mülteci hareketliliği, Türkiye’ye yerleşmeleri, propagandalar, yanlış bilgilerden dolayı insanlarda yardım konusunda soğukluk oldu. Ben buradan Türkiye halkına, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ve yine dünyaya sesleniyorum. Depolarımız boş durumda. Ne un ne gıda kaldı. Bu kadar mağdur insan, çocuklar sıkıntı çekmemeli. Buradan herkesi Suriye’ye yardım etmeye davet ediyorum.”

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