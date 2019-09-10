İdlib’e acil yardım

Son iki gündür Suriye’deki kampları gezdiğini belirten Yıldırım, “İdlib’deki çadır kentleri gördüm. Çok perişanlar. Kalacak yerleri yok. Bazı çadırlarda 4-5 aile kalıyor. İdlib’deki çadırlar yağmurda, çamurda su alıyor. 20-25 kişi kalınan yerler buralar” dedi.

Bülent Yıldırım

DEPOLARIMIZ BOŞALDI

Türkiye’den giden yardımların azaldığına dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi: “Mülteci hareketliliği, Türkiye’ye yerleşmeleri, propagandalar, yanlış bilgilerden dolayı insanlarda yardım konusunda soğukluk oldu. Ben buradan Türkiye halkına, Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ve yine dünyaya sesleniyorum. Depolarımız boş durumda. Ne un ne gıda kaldı. Bu kadar mağdur insan, çocuklar sıkıntı çekmemeli. Buradan herkesi Suriye’ye yardım etmeye davet ediyorum.”