Dünya İdlibliler en büyük korkusu Esedın ateşkese uymaması
ORTADOĞU

İdlibliler en büyük korkusu: Esed’ın ateşkese uymaması

İdlib halkı, Esed’ın ateşe uymayacağı endişesi yaşıyor. İdlib’te varılan ateşkes sonrası rejim saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılanlar, geride bıraktıkları eşyaları almak için geri dönüyor. Ateşkese rağmen sokağa çıkmaya korkan, İdlib halkı Esed rejiminin ateşkese uymayacağından endişe ediyor.

Haber Merkezi İHA
Suriyelilerin en büyük endişesi Esed'in ateşkese uymaması.
Suriyelilerin en büyük endişesi Esed'in ateşkese uymaması.

Esed rejimin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişe eden İdlibli aileler, alışveriş gibi ihtiyaçlar için aileden birini görevlendiriyor. İdlib’e bağlı Zawiya Dağı bölgesinde kalan siviller, endişe etseler de Türkiye’ye teşekkür ederek, ama rejime güvenmediklerini dile getiriyorlar.

  • Faysal Tahsin “Ateşkes sayesinde geride bıraktığımız eşyalarımızı almaya geldik. Dikkat ediyoruz, patlama olmasından korkuyoruz” ifadesini kullandı.

Esed rejiminin daha önce de ateşkesi bozduğu gibi bu kez de ateşkese uymasından endişe etmesi nedeniyle
Sokakların boş olması dikkat çekti. İdlibli Ebu Mustafa “Ateşkese varıldığını duyduk. Evimizin halini görmek istedik. Köyümüz eski haline dönemez” dedi.

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