İdlibliler en büyük korkusu: Esed’ın ateşkese uymaması

Esed rejimin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişe eden İdlibli aileler, alışveriş gibi ihtiyaçlar için aileden birini görevlendiriyor. İdlib’e bağlı Zawiya Dağı bölgesinde kalan siviller, endişe etseler de Türkiye’ye teşekkür ederek, ama rejime güvenmediklerini dile getiriyorlar.

Faysal Tahsin “Ateşkes sayesinde geride bıraktığımız eşyalarımızı almaya geldik. Dikkat ediyoruz, patlama olmasından korkuyoruz” ifadesini kullandı.

Esed rejiminin daha önce de ateşkesi bozduğu gibi bu kez de ateşkese uymasından endişe etmesi nedeniyle

Sokakların boş olması dikkat çekti. İdlibli Ebu Mustafa “Ateşkese varıldığını duyduk. Evimizin halini görmek istedik. Köyümüz eski haline dönemez” dedi.

DÜNYA İdlib'deki ateşkese rejim ihlali: Ateşkesten 10 dakika sonra saldırmaya başladılar