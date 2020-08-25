İdlib'te Türkiye ile Rusya kara devriyesi sırasında patlama: Bir araç hafif hasar gördü

İsrail yuva diye sığındıkları mağaraları da yıkacak

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yer alan köylerinde ev inşa etmeleri İsrail makamları tarafından engellenen Filistinli inşaat mühendisi Ahmed Amarne, Ferrasin köyünde, ailesinin sahip olduğu arazideki dağın oyuntusunu bazı düzenlemelerle başlarını sokacak bir 'ev' haline getirdi. Amarne, hamile eşi ve bir kızı ile burada yaşamaya başladı. Ancak ailesi ve kendisinin sığınmak zorunda kaldıkları mağara, Tel Aviv yönetimi tarafından yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.