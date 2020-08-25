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Dünya İdlibte Türkiye ile Rusya kara devriyesi sırasında patlama Bir araç hafif hasar gördü
ORTADOĞU

İdlib'te Türkiye ile Rusya kara devriyesi sırasında patlama: Bir araç hafif hasar gördü

MSB, ''Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

  • MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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