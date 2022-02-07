Dünya İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistana 4 tır yardım malzemesi gönderdi
ORTADOĞU

İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistan'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince toplanan 4 tır gıda malzemesi, Afganistan'a ulaştırılmak üzere uğurlandı.

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Haber Merkezi AA
İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistana 4 tır yardım malzemesi gönderdi
İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistan'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Afgan halkı için 4 tır gıda malzemesi hazırlanarak, Ankara'dan kalkacak trene yüklenmesi için törenle gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, yıllardır Rusya ve ABD'nin işgali altında bulunan Afganistan'ın şimdi açlık sınırında yaşadığını kaydetti.

  • Kaptan, her zaman olduğu gibi mağdur ve mazlum coğrafyalara yardıma en önde koştuklarını belirterek, "Afganistan'a yardım seferberliğimiz devam edecek. Başta Bursa'da, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta bin bir zorlukla eğitim almaya çalışan Afgan öğrencilere, Afganistan'da yaşanan bu krize sessiz kalmayan tüm Bursalı hemşehrilerimize mazlumlar adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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