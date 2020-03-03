Dünya İHH Libyadaki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı
ASYA

İHH Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya'da iç göçe maruz kalan 5 bin 400 mağdura insani yardım malzemesi dağıttı.

Haber Merkezi AA
Mağdurlara ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek bezi yardımında da bulunuldu.
Mağdurlara ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek bezi yardımında da bulunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Libyalı mazlumlara destek verilmeye devam ediliyor.

  • Bu kapsamda, Trablus'tan Misurata'ya göç etmek zorunda kalan 5 bin 400 Libyalıya insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Libya Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada mağdur ailelere, pirinç, mercimek, şehriye, şeker, sıvı yağ, zeytinyağı, salça, nohut, makarna ile deterjan, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu, sabun, lif ve bulaşık süngeri gibi malzemeler dağıtıldı.

Trablus'ta da insani yardım malzemesi dağıtılacak

Mağdurlara ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek bezi yardımında da bulunuldu.

Dağıtımlara Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ve konsolosluk yetkilileri katıldı.

İHH ayrıca yakın zamanda başkent Trablus'ta da insani yardım malzemesi dağıtımında bulunacak.

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