İHH ve BM Suriye’deki depremzedeleri unutmadı: Ailelere düzenli olarak gıda desteği yapılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde Türkiye ve Suriye'ye insani yardım, çadırlar, temel gıda ve ilaçlar da dahil olmak üzere 6 bin 912 tonu acil yardımın 260 uçakla ulaştırıldığı, 8 bin 252 ton yardım ve yeniden inşa malzemelerinin ise 4 kargo gemisi ile taşındığı aktardı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta depremzedelere yardım için başlattığı 'Yiğit Süvari 2' operasyonunun sona erdiği belirtildi.