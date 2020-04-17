İHH ve Ensar Derneğinden Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Ensar Derneğinden yapılan açıklamada, İHH iş birliğinde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımına Üsküp'te devam edildiği belirtildi. Projeyle ramazan ayı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere az da olsa yardımcı olmanın amaçlandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımı devam edecek

Proje kapsamında toplamda 300 yardım paketinin dağıtılacağı aktarılan açıklamada, Üsküp merkezi ve civarının yanı sıra ülkenin orta bölgesinde bulunan Köprülü ve kuzeybatısındaki Vrapçişte'de dağıtım yapıldığını, dağıtımların ileriki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, derneğin kendi bütçesi ve meclis üyelerinin katkılarıyla ramazan ayı öncesinde 300 ek gıda ve hijyen paketinin daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.