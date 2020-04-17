Dünya İHH ve Ensar Derneğinden Kuzey Makedonyada ihtiyaç sahiplerine yardım
AVRUPA

İHH ve Ensar Derneğinden Kuzey Makedonya'da ihtiyaç sahiplerine yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Üsküp merkezli Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği iş birliğinde Kuzey Makedonyalı ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen yardım paketi dağıtılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ensar Derneğinden yapılan açıklamada, İHH iş birliğinde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımına Üsküp'te devam edildiği belirtildi. Projeyle ramazan ayı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere az da olsa yardımcı olmanın amaçlandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımı devam edecek

Proje kapsamında toplamda 300 yardım paketinin dağıtılacağı aktarılan açıklamada, Üsküp merkezi ve civarının yanı sıra ülkenin orta bölgesinde bulunan Köprülü ve kuzeybatısındaki Vrapçişte'de dağıtım yapıldığını, dağıtımların ileriki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, derneğin kendi bütçesi ve meclis üyelerinin katkılarıyla ramazan ayı öncesinde 300 ek gıda ve hijyen paketinin daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı kaydedildi.

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