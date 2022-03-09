Dünya IKBY Meclis Sekreteri Kahveci Türkmenlere ayrılan temsiliyet oranı artırılmalı
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IKBY Meclis Sekreteri Kahveci: Türkmenlere ayrılan temsiliyet oranı artırılmalı

Meclis Sekreteri Muna Kahveci, IKBY Meclisinde Türkmenlerin bölgede ikinci millet olmasına rağmen temsil edilme oranının beş sandalyede kalmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hükümet kurumlarında temsil oranının Türkmenlere yüzde 30 şeklinde verilmesi hakkına projeleri olduğunu da belirtti.

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Haber Merkezi AA
IKBY Meclis Sekreteri Kahveci Türkmenlerin temsiliyetinin arttırılması gerektiğini söyledi
IKBY Meclis Sekreteri Kahveci, Türkmenlerin temsiliyetinin arttırılması gerektiğini söyledi.

Türkmen siyasetçi Kahveci, IKBY'deki milletvekili seçimleri, Türkmenlerin Meclisteki kotası ve bölgedeki temsiliyetine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kahveci, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin kararnamesiyle 1 Ekim 2022'de yapılmasına karar verilen seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesini desteklediklerini söyledi.

Seçimler için hazırlık yapılması ve bunun için de seçim komisyonunun tekrardan aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Kahveci, dokuz üyeli komisyondaki iki üye boşluğunun da doldurulması gerektiğine işaret etti.

Kota sisteminin değiştirilmesi Türkmenlere ve Hristiyanlara zarar verir

Kahveci, komisyonun aktif hale getirilmesi için Meclisteki partilerle toplantılar yapıldığını belirterek, "Bir grup, seçim komisyonu aktif olmadan seçim yasasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor, ikinci grup ise yasada sorun olmadığını ve normal bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Seçim komisyonu konusunun hala tartışıldığını aktaran Kahveci, IKBY Meclisindeki azınlık kotalarının azaltılması yönündeki tartışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, bazı siyasi partilerin "kota sisteminin yanlış şekilde kullanıldığı" gerekçesiyle seçim yasasının değiştirilmesini talep ettiğini belirterek, kota sisteminin değiştirilmesi halinde Türkmenler ve Hristiyanlara büyük zarar dokunacağını vurguladı.

"(IKBY'deki) Bütün müesseselerde de Türkmenlere yer verilmesi lazımdı"

Şu ana kadar kota sistemini neden istediklerine dair değerlendirmede bulunan Kahveci, şunları söyledi:

"Çünkü bölgede özellikle Erbil'de, Duhok'ta ve Süleymaniye'de şu ana kadar Türkmen milletinin istediği gibi o görevler daha verilmemiş. Başbakan Yardımcılığını istedik. Bölge Başkanlığının Konseyi'nde Türkmen Temsilcisi olması lazımdı. Artı bütün müesseselerde de Türkmenlere yer verilmesi lazımdı. İster danışmanlık ister genel müdürlük, tüm alanlarda biz onları istedik. Bize sadece bir bakanla bu kabineye katılmaya fırsat verilmiş."

111 milletvekilinin bulunduğu IKBY Meclisinde Türkmenlere ayrılan beş kotaya ilişkin de Kahveci, "Türkmen milletine (IKBY'de) ikinci millet olarak acaba beş sandalye yeter mi? Hayır. Hristiyanların üçüncü millet olarak altı sandalyesi var. Bizim ise ikinci millet olarak beş sandalyemiz var. Bu ölçü zaten ister istemez yanlış." ifadelerini kullandı.

Seçim yasası değişirse Türkmenlerin de projeleri olur

Kahveci, "seçim yasasının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiği" yönünde ısrar edilirse, Türkmenler olarak kendilerinin de projelerinin olacağına dikkati çekti.

Türkmen siyasetçi, "Projemiz şu, beş sandalyenin arttırılması lazımdır. Eğer Anayasa yazımına başlanırsa, hükümetin bütün müesseselerinde yüzde 30 barajı olarak Türkmenlerin orada görevlerinin tespit edilmesi lazımdır. Kim olursa önemli değil. Hangi partiden olursa önemli değil. Önemli olan Türkmen vatandaşıdır." diye konuştu.

"Türkmen kadınına özen gösterilmesi önemli"

Kahveci, IKBY'nin mevcut kabinesinde özellikle Türkmenlere özen gösterildiğini belirterek, "İlk defa Meclis Başkanlığı Sekreterliği görevine bir Türkmen kadın atandı ve aynı zamanda ilk defa Oluşumlardan Sorumlu bir bakan Türkmenler için tahsis olundu. Bu da Türkmenlerin büyük başarılarını göstermektedir." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı da olan Kahveci, 1995 senesinde siyasete başladığını ve bu sürede Türkmen hareketinin gençlik, öğrenci ve kadın birimlerinde de yer aldığını aktararak, "Türkmen kadınına özen gösterilmesi hem dünya kamuoyu hem de bizim için çok önemlidir." dedi.

IKBY Meclis Sekreteri pozisyonunda ilk defa Türkmenlere görev verilmesine ilişkin ise Kahveci, "Hem Türkmenlerin ne kadar başarılı olduğunu vurgulama hem de bir Türkmen kadınının ileride daha üstün görevlere layık olmasına ilişkin adımlar attık." ifadelerini kullandı.

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