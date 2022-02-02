Dünya IKBY Türkiyenin operasyonlarının sebebi PKKnın Iraktaki illegal varlığı
ORTADOĞU

IKBY: Türkiye'nin operasyonlarının sebebi PKK'nın Irak'taki illegal varlığı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin sınır ötesindeki terör mevzilerine düzenlediği operasyonları, PKK'nın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
IKBY: Türkiyenin operasyonlarının sebebi PKKnın Iraktaki illegal varlığı
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Adil, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

"OPERASYONLAR PKK'NIN YASA DIŞI VARLIĞI NEDENİYLE YAPILIYOR"

Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, PKK’nın yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyleyen Adil, "PKK ne Kürdistan Bölgesi'ni, ne Hükümetini, ne de otoritesini kabul etmektedir." dedi.

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"PKK YÜZÜNDEN YÜZLERCE KÖY BOŞALTILDI"

"PKK, Sincar ve Kandil'de ne yapıyor?" diyen Adil, şunları söyledi:

"PKK, Kürdistan (IKBY) halkını çok zor bir duruma sokmuştur. Bu yüzden yüzlerce köy boşaltılmış, halk evsiz kalmıştır. Bu süreçte zarar gören Kürdistan bölgesi olmuştur. Bu yüzden PKK'nın amacı Kürdistan Bölgesini zayıflatmaktır."

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