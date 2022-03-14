Dünya IKBY yargısı Erbil saldırısının BMGKye şikayet edilmesini istedi
ORTADOĞU

IKBY yargısı Erbil saldırısının BMGK'ye şikayet edilmesini istedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Yüksek Yargı Konseyi, İran'ın dün Erbil'e düzenlediği füze saldırılarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet edilmesini talep etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
IKBY yargısı Erbil saldırısının BMGKye şikayet edilmesini istedi
IKBY yargısı Erbil saldırısının BMGK'ye şikayet edilmesini istedi.

IKBY Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'e yönelik füze saldırıları kınandı.

Irak'ın egemenliğine saygı duyulması ve ülkelerin çatışma sahası olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Bağdat hükümetine Irak'ın egemenliğine yönelik bu ihlallere ilişkin BMGK'de şikayetçi olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Irak Meclisi ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine de bu tür saldırıların önüne geçmek için kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, dün, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

Erbil'e düzenlenen füze saldırılarını, İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.

Mehmet Metiner İran'ın Erbil saldırısındaki Türkiye detayına dikkat çekti: IKBY'ye 'Aklınızı başınıza devşirin' mesajı
DÜNYA
Mehmet Metiner İran'ın Erbil saldırısındaki Türkiye detayına dikkat çekti: IKBY'ye 'Aklınızı başınıza devşirin' mesajı

IKBY Meclis Sekreteri Kahveci: Türkmenlere ayrılan temsiliyet oranı artırılmalı
DÜNYA
IKBY Meclis Sekreteri Kahveci: Türkmenlere ayrılan temsiliyet oranı artırılmalı
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.
Koca köy kayboldu

Koca köy kayboldu

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.
Müjdeleri peş peşe sıraladı

Müjdeleri peş peşe sıraladı

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar
Spor

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Geride kalan 350 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.
Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi
Gündem

Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi

"Montrö Bildirisi" ya da "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayla Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan ve haklarında dava açılan 103 emekli amiral arasında yer alan emekli koramiral Atilla Kıyat ve emekli tuğamiral İbrahim Akın İstanbul’da ifade verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.