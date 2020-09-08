Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya IKBYden Türkiyeye operasyon desteği BAE ve Fransanın karışmasına izin vermeyiz
ORTADOĞU

IKBY'den Türkiye'ye operasyon desteği: BAE ve Fransa'nın karışmasına izin vermeyiz

Fransa ve BAE gibi ülkeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlardan bir süredir rahatsızlık duyuyor. IKBY yetkililerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında yapılan görüşmelerde bu konu gündeme geldi ve Türkiye'nin askeri operasyonlarına üçüncü ülkelerin müdahil olmasına izin vermeyecekleri konusunda güvence verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neçirvan Barzani.
Neçirvan Barzani.

Irak topraklarını kullanarak 40 yılı aşkın süredir Türkiye'ye saldırı düzenleyen PKK, tarihinin en zor günlerini yaşıyor.

Türkiye, son 3 yıldır Irak'ın kuzeyinde başlattığı devasa büyüklükteki askeri operasyonlarla örgüte ağır darbeler vurdu.

Bu operasyonlar Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sunarken, Fransa ve BAE gibi ülkelerin rahatsızlıkları dikkati çekiyor.

MACRON'DAN DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Lübnan ziyaretinin ardından Irak'a geçen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü. Bu ziyaretten bir gün sonra ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'yı ziyaret etti.

Katarlı Al-Araby haber sitesine konuşan üst düzey IKBY yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu söyledi. Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiğini ve Türkiye'nin operasyonları konusunda üçüncü ülkelerin müdahil olamayacağı konusunda güvence verildiği vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmenin ardından, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık." ifadelerini kullanmıştı.

PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
OYNAT 00:00
PKK elebaşı Karasu: Türkiye önceden girer çıkardı şimdi çıkmak bilmiyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yeraltında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu; Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yeraltını tercih etmesi dikkat çekti.


Abone Ol Google News
BM uyardı

BM uyardı

​Filistin konusunda rapor yayınladı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Marmara Gölü'nde su seviyesi yüzde 1,5'a kadar düştü.
İftiraya karşı hukuk

İftiraya karşı hukuk

​Diyanet, Altaylı'nın yazısı hakkında açıklama yaptı.
MEB harekete geçti

MEB harekete geçti

​Erol Mütercimler'in imam hatipleri hedef almıştı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Yüz yüze eğitimde <br>detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde
detaylar belli oldu

Devamsızlıkla ilgili sorular da cevap buldu.

Yaşı 15 suç kaydı 64

Yaşı 15 suç kaydı 64

​Girmediği yer kalmadı: İş yerleri, evler, arabalar...
Van'da ortaya çıkarıldı

Van'da ortaya çıkarıldı

​Takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

ÇOMÜ'de geliştirildi: 8 dakikada sonuç veriyor.

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD 4.6 olarak duyurdu çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.