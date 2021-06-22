Dünya IKEA "Cristiano" isminde yeni bir su şişesi çıkardı
AVRUPA

IKEA "Cristiano" isminde yeni bir su şişesi çıkardı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek "su için" demesi IKEA tarafından fırsata dönüştürüldü. IKEA, "Cristiano" isminde yeni bir su şişesi çıkardı.

Haber Merkezi Diğer
IKEA Cristiano isminde yeni bir su şişesi çıkardı
Cristiano Ronaldo basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerinİ kaldırmış "su için" demişti.

IKEA, Ronaldo'nun Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cola Cola'nın hisselerinin çakılmasına sebep olan hareketini bir reklam fırsatına dönüştürdü ve 'Ronaldo' adını verdiği su şişelerini satışa çıkardı.

IKEA'YA İLHAM VERDİ

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli mobilya devi IKEA'ya ilham verdi.

ŞU ŞİŞESİNE İSMİNİ VERDİLER

Sputnik'te yer alan habere göre IKEA Kanada'nın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine 'Cristiano' adı verildi. Ürünün açıklamasında da 'sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe' ifadeleri kullanıldı.

Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
OYNAT 00:27
Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek izleyenlere asitli içeceklerden uzak durun mesajı gönderdi.


Ronaldo'nun başlattığı akım sürüyor: Locatelli de kola şişesinin yerine su koydu
OYNAT 00:20
Ronaldo'nun başlattığı akım sürüyor: Locatelli de kola şişesinin yerine su koydu
Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubunda yer alan İtalya ile İsviçre arasında dün oynanan maçta gök mavililer sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçta iki golle yıldızlaşan Manuel Locatelli de son günlerdeki akıma uyarak maç sonunda kola şişelerini kenara çekerek, yerine su şişesini koydu.

Daha önce Ronaldo da kola şişelerinin yerine su şişesini koyarak, 'su için' uyarısında bulunmuş, ardından Fransız yıldız Pogba da bira şişesini masadan kaldırmıştı.


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