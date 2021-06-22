IKEA "Cristiano" isminde yeni bir su şişesi çıkardı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek "su için" demesi IKEA tarafından fırsata dönüştürüldü. IKEA, "Cristiano" isminde yeni bir su şişesi çıkardı.
IKEA, Ronaldo'nun Portekiz- Macaristan maçı öncesi Cola Cola'nın hisselerinin çakılmasına sebep olan hareketini bir reklam fırsatına dönüştürdü ve 'Ronaldo' adını verdiği su şişelerini satışa çıkardı.
IKEA'YA İLHAM VERDİ
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli mobilya devi IKEA'ya ilham verdi.
ŞU ŞİŞESİNE İSMİNİ VERDİLER
Sputnik'te yer alan habere göre IKEA Kanada'nın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine 'Cristiano' adı verildi. Ürünün açıklamasında da 'sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe' ifadeleri kullanıldı.