İki çocuğunu nehre atmıştı: O kadın idam cezasına çarptırıldı Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ve üç yaşlarındaki iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan anne, iki kez idam cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi 19 Şubat 2021, 10:04 Son Güncelleme: 19 Şubat 2021, 10:09 İHA