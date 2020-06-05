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Dünya İki kardeşimi MBS kaçırdı Tutuklamadan tam on gün sonra ortadan kayboldular
ORTADOĞU

İki kardeşimi MBS kaçırdı: Tutuklamadan tam on gün sonra ortadan kayboldular

S. Arabistan’ın eski istihbarat yetkilisi Said Elcabri’nin (61) oğlu Halid, kardeşleri Ömer ve Sarah’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle kaçırıldığını söyledi. Halid Elcabri, “Kardeşlerim, sürgünde bulunan babamı ülkeye dönmeye zorlamak için kaçırıldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prens Muhammed bin Selman
Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan istihbarat teşkilatının eski üst düzey yetkilisi Said Elcabri’nin (61) oğlu Halid, kardeşleri Ömer ve Sarah’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle kaçırıldığını iddia etti. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Halid Elcabri, kardeşleri Ömer ve Sarah’ın kaçırılmasının yurt dışında sürgünde bulunan babası Said’i ülkeye dönmeye zorlamak için yapıldığını iddia etti. Halid, babası Said Elcabri’nin Mart ayı içinde Bin Selman’ın emriyle tutuklanan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef’in sağ kolu olduğunu söyledi. Kardeşleri Ömer ve Sarah’ın bu tutuklamadan 10 gün sonra ortadan kaybolduklarını iddia etti. Ailesinin çilesinin 2017'de Prens Muhammed'in veliaht prens olduğu gün başladığını belirten Halid, “Loujain, Cemal Kaşıkçı ve diğer herkes gibi Ömer ve Sarah da sürekli izleniyordu” dedi. Said Elcabri uzun zamandır batı istihbarat teşkilatlarıyla yakın ilişkilere sahipti. 11 Eylül saldırılarından sonra krallığın istihbarat sistemini yenileyen kişi olarak biliniyordu.

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