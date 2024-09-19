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İki Türk’ün öldüğü yangında kundaklama şüphesi var

İki Türk’ün öldüğü yangında kundaklama şüphesi var

04:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Almanya'da Eberswalde kentinde Emine Çoban ve oğlu Umut Can’ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili kundaklama soruşturması başlatıldı. Savcılık, yangının teknik arızadan değil 'kasıtlı' çıkarıldığını açıkladı. Binanın alt katındaki berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği iddia ediliyordu.

Almanya’da savcılık, cumartesiyi pazara bağlayan gece Emine Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Can’ın hayatını kaybettiği Eberswalde’deki yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle soruşturma başlattı. Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde 14 Eylül’de gece geç saatlerde Friedrich-Ebert Caddesi'ndeki çok katlı binada çıkan yangında Urfalı Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban hayatını kaybetmiş, dördü ağır olmak üzere altı kişi yaralanmıştı.

Emine Çoban ve oğlu Umut Can Çoban

TEKNİK BİR ARIZA DEĞİL

Brandenburg Eyalet Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian, Alman RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, Eberswalde kentinde iki Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, “Teknik bir arıza değil, yangına yol açan kasıtlı bir davranış olduğunu varsayıyoruz” ifadesini kullandı. Konuya ilişkin daha fazla detay vermeyen Kechichian, Adli Tıp işlemlerinin tamamlanmadığını da aktardı. Binanın alt katında tadilatta olan berber dükkanında başlayan yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği yönünde iddialar mevcuttu.

Köln’de 3 günde ikinci patlama

Almanya’nın Köln kentinde giyim mağazasının önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Köln’de 16 Eylül’de meydana gelen patlamadan 3 gün sonra ikinci bir patlama oldu. Sabah saatlerinde Ehren Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasının önüne bırakılan bomba patladı. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken binanın giriş kısmında hasar meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını da itfaiye tarafından kısa sürede söndürdü. Olayın yaşandığı bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

SALDIRGAN KAMERADA

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada ise bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü. Polis, patlamaya ilişkin saldırganın fotoğrafını yayınladı.




#almanya
#kundaklama
#yangın

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