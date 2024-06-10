İki ülke arasında yeni misilleme: Sınıra dev hoparlörler yerleştirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong da yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'nin sınır bölgesinde hoparlörlerle propaganda yapmasına sert tepki gösterdi. "Misilleme olarak gerçekleştirdiğimiz balon gönderme eylemi 9 Haziran'da sona erecekti, ancak durum değişti. Hoparlörlü yayın provokasyonu sınır bölgelerinde başladı. Bu çok tehlikeli bir durumun başlangıcı" diyen Kim, Güney Kore'nin sınır ötesine balon göndermeyi ve hoparlörlü yayın yapmayı sürdürmesi halinde Kuzey Kore'nin “yeni bir yanıt” vereceğini söyledi. Söz konusu “yeni yanıt” hakkında detay vermeyen Kim, ayrıca ülkesinin hafta sonu boyunca sınır ötesine bin 400 balon ile yaklaşık 7,5 ton "atık kağıt" gönderdiğini iddia etti. Bunların sadece çöp olduğunu ve siyasi propaganda malzemesi içermediğini ifade eden Kim, eylemlerinden geri adım atmaması halinde Güney Kore'nin “sürekli olarak atık kağıtları toplamak zorunda kalacağı" uyarısında bulundu. Kim, "Seul'ü daha fazla çatışmaya yol açacak tehlikeli eylemleri derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyorum" ifadelerini kullandı.