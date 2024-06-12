|
Dünya

İki ülkeden İsrail'e karşı güç birliği mesajı: Tüm gücümüzle karşı koyacağız

Ürdün, İsrail'in Filistinlileri topraklarından sürme ve Gazze Şeridi'nin bir kısmını bölme planlarına Mısır ile birlikte karşı çıkacağını bildirdi. "Gazze'nin bir kısmının (İsrail tarafından) parçalanmasına tüm gücümüzle karşı koyacağız" diyen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin halkının, meşru haklarından mahrum bırakıldığı sürece (İsrail için) güvenliğin sağlanamayacağını ifade etti.

07:36 - 12/06/2024 الأربعاء
AA
Arşiv
Arşiv

Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" düzenlendi.


Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği konferansa, devlet liderleri, hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri de katıldı.


Konferansın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım


Koordinatörü Martin Griffiths ortak basın toplantısı düzenledi.


Safedi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları sırasındaki uygulamalarını kınadı.


"İsrail'in (Gazze'deki Filistinlileri) aç bırakmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu"
vurgulayan Safedi,
"İsrail'in (Gazze'ye karşı) devam eden saldırılarının bir savaş suçu ve uluslararası toplumun onlarca yıldır tanık olmadığı türden bir felaket olduğunu"
ifade etti.

Safedi,
"Filistin halkının haklarını tam olarak yerine getirmek için (Mısır ile) ortak çabalarımızı sürdüreceğiz ve Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına veya Gazze'nin bir kısmının (İsrail tarafından) parçalanmasına tüm gücümüzle karşı koyacağız"
diye konuştu.

Safedi,
"(Gazze'deki) savaşın genişletilmesi ihtimalinin mümkün olduğu"
uyarısında bulunarak, uluslararası topluma bunu engelleme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Gazze'deki savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.


Şukri,
"Askeri eylemlerin ve saldırganlığın durdurulması, yardım ulaştırılması ve Gazze'ye girişinin yoğunlaştırılmasının gerekliliği konusunda geniş bir uluslararası fikir birliğine tanık oluyoruz"
dedi.

Şukri,
"Filistin halkının, meşru haklarından mahrum bırakıldığı sürece (İsrail için) güvenliğin sağlanamayacağını"
vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Gazze'ye "uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve yardımın güvenli girişini sağlamak için kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini" kaydetti.



#Gazze
#Mısır
#Ürdün
#İsrail
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT'li hepsine yatacak: Taban emekli maaşı 10.000 TL üstüne 18.000 lira....