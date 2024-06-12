İki ülkeden İsrail'e karşı güç birliği mesajı: Tüm gücümüzle karşı koyacağız

Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı" düzenlendi.
Ürdün ve Mısır'ın BM işbirliğiyle düzenlediği konferansa, devlet liderleri, hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri de katıldı.
Konferansın ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım
Koordinatörü Martin Griffiths ortak basın toplantısı düzenledi.
Safedi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları sırasındaki uygulamalarını kınadı.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Gazze'deki savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Gazze'ye "uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve yardımın güvenli girişini sağlamak için kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini" kaydetti.