İki ülkeden İsrail'e karşı güç birliği mesajı: Tüm gücümüzle karşı koyacağız

"Filistin halkının haklarını tam olarak yerine getirmek için (Mısır ile) ortak çabalarımızı sürdüreceğiz ve Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına veya Gazze'nin bir kısmının (İsrail tarafından) parçalanmasına tüm gücümüzle karşı koyacağız"